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UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Uzak Şehir 3. bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin 18 Kasım 2024 tarihli son bölümün ardından, yeni bölümden detaylar görmek isteyen diziseverler fragman için heyecan içinde. Seyirci ile buluşan son bölümde Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanmış ve Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olmuştu. Peki; Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Giriş Tarihi: 18.11.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:31
UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü seyirci ile buluşan Uzak Şehir 3. bölüm ile fragmanı ile gündemde. Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın kocası Boran'ın ani ölümüyle onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e gelmesi Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı oyuncu kadrosunda bir araya getiren yapımın bu hafta ekrana gelen son bölümün ardından fragman sorgulamaları başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olduğu gibi, torunu Cihan Deniz'i annesinden ayırabilmesi adına da önemli bir kozdur. Alya, Boran ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bu gerçekle baş edemez ve yine bir kaçma planı yapar.

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Albora'ların nakliye tırına ateş açılmasıyla konakta bir kaos oluşur ve herkes olay yerine doğru yola çıkar. Konağın boşluğunu fırsat bilen Alya, Cihan Deniz ile kaçar ve karşısında Demir Baybars'ı bulur. Demir'in istediği kendisi değil, Albora'ların veliahtı Cihan Deniz'dir. Alya, oğlunu kurtarabilecek ve kaçmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

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