UZAK ŞEHİR 3. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Uzak Şehir 3. bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin 18 Kasım 2024 tarihli son bölümün ardından, yeni bölümden detaylar görmek isteyen diziseverler fragman için heyecan içinde. Seyirci ile buluşan son bölümde Alya'nın Cihan'a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanmış ve Cihan'ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olmuştu. Peki; Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?