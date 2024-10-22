VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

Vakıfbank bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartsız alınacak personel ilanında Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı kadrolarına alım gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar Vakıfbank'ın resmi internet sitesini kullanacak. İlana dair detaylara söz konusu bankanın resmî sitesinden ulaşılabiliyor. Peki, Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?