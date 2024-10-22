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VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

Vakıfbank bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS şartsız alınacak personel ilanında Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı kadrolarına alım gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar Vakıfbank'ın resmi internet sitesini kullanacak. İlana dair detaylara söz konusu bankanın resmî sitesinden ulaşılabiliyor. Peki, Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:17
VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

Vakıfbank personel alım ilanına dair detaylar adayların gündemine geldi. Söz konusu bankada birçok kadroya personel alımı gerçekleşecek. KPSS şartsız ilana başvuru yapmak isteyen adaylar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Vakıfbank personel alımı ne zaman?

VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Vakıfbank'ın personel alımında ilgili kadrolara başvuru için son tarih 30.10.2024 Çarşamba günü olarak belirlendi.
Yazılı sınav tarihi 16.11.2024 Cumartesi günüdür.

VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular 'İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır

VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

BAŞVURU KOŞULLARI
Adayların sınava başvurabilmesi için;
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,
3. İkamet şartına ilişkin olarak;
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.
Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo 2'de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2'de yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Mimar/Mühendis ünvanına başvuran adaylar Tablo-3'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-4'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-4'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

VAKIFBANK PERSONEL ALIM TARİHİ: Vakıfbank personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde yapılacak?

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,
5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dahildir.)
6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT
Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)
7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

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