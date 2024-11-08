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YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

"Yalı Çapkını" dizisi, Star TV ekranlarında Cuma akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger'in yazdığı bu popüler dizi, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her yeni bölümüyle merakla beklenen dizinin 81. bölümünü izlemek isteyenler, 8 Kasım Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni bölümün kesintisiz ve HD izleme ekranını araştırmaya başladı. Yalı Çapkını'nın yeni bölümüyle ilgili tüm detaylar ve Yalı Çapkını yeni bölüm izle ekranı haberin devamında…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:00
YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapım, yeni sezona oldukça iddialı bir başlangıç yaptı. Bu hafta dizide neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor. 8 Kasım tarihinde yayınlanacak Yalı Çapkını yeni bölümünü kesintisiz ve HD kalitesinde izle ekranı haberin devamında…

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Yalı Çapkını dizisinin 82. bölümü Star TV ekranlarında 8 Kasım 2024 günü yayınlanacak

Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, yeni bölüm linki araştırıyor.

İşte, dizinin yeni bölümüne dair detaylar

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Diziyi Star Tv'nin canlı izle linki aracılığıyla canlı seyredebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

YALI ÇAPKINI 81. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halis, yokluğunda gelişen olayları anlamaya çalışır. Abidin ise hakkı olanı almadan gitmemeye karar vermiştir. Orhan, Betül ile ilgili problemlerini çözmeye çalışırken İfakat çoktan ipleri eline almıştır. Seyran yalının içinde hem duygularından hem de eski günlerin anılarından kaçmaya çalışır, ancak Ferit'in davranışları bunu neredeyse imkansız kılmaktadır.

YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

Ortada dolanmaya devam eden Sinan tehdidi, Ferit ve Seyran'ı her an birbirine daha çok yaklaştırırken Diyar, dedesinden gelen nihai bir karar ile sarsılır. Seyran kalbinden geçenler ile doğru olduğunu bildikleri arasında bir seçim yapmak zorundadır.

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