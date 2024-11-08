YALI ÇAPKINI 82. BÖLÜM İZLE || Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm HD izle

Ortada dolanmaya devam eden Sinan tehdidi, Ferit ve Seyran'ı her an birbirine daha çok yaklaştırırken Diyar, dedesinden gelen nihai bir karar ile sarsılır. Seyran kalbinden geçenler ile doğru olduğunu bildikleri arasında bir seçim yapmak zorundadır.