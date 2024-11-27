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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

Olumsuz hava koşulları tüm yurt genelinde etkisini gösteriyor. Birçok ilde soğuk hava, sağanak yağış, kar gibi olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuyla bazı iller için uyarıda bulunuldu. Milyonlarca veli ve öğrenci ise 28 Kasım perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, 28 Kasım 2024 Perşembe tarihli kar tatili uygulanan iller ve ilçeler...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:32
Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

Yurdun dört bir yanından gelen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı haberlerinin ardından birçok il ve ilçede eğitime kısa süreliğine ara verildiği duyuruldu. Eğitime bir günlük ara veren illerde ve ilçelerde bugün kar tatilini çıkartan öğrenciler 28 Kasım Perşembe gününde okulların tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okullar tatil?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Çarşamba günü olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri, Giresun, Batman, Çorum, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Ordu, Artvin'in bazı ilçelerinde eğitime bir günlük ara verildi. Yarın yani 28 Kasım'da okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenmek isteyen vatandaşlar valilikten yapılacak son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

27-28 KASIM'DA YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Yağışların özellikle Van, Bitlis, Hakkari ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı, Siirt ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'in Şavşat ilçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'da olumsuz hava koşullarından dolayı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmişti. Yarın yani 28 Kasım Perşembe günü Giresun'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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