Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

27-28 KASIM'DA YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Yağışların özellikle Van, Bitlis, Hakkari ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı, Siirt ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis oluşması tahmin ediliyor.