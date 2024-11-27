Yarın okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verilecek? 28 Kasım Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler

Olumsuz hava koşulları tüm yurt genelinde etkisini gösteriyor. Birçok ilde soğuk hava, sağanak yağış, kar gibi olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuyla bazı iller için uyarıda bulunuldu. Milyonlarca veli ve öğrenci ise 28 Kasım perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, 28 Kasım 2024 Perşembe tarihli kar tatili uygulanan iller ve ilçeler...