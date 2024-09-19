YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri

YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Boş kontenjanların değerlendirildiği süreçte tercih sonuçları açıklanırken şimdi öğrenciler kayıtlarını yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili ÖSYM ve YÖK sistemleri kontrol ediliyor. Peki; 2024 YKS ek tercih kayıtları ne zaman?