YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri
YKS 2. yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilen üniversite ve bölümlerin ardından. YKS ek tercih kayıtları ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Üniversite sınavı ardından yerleştirme süreci kayıtlarla birlikte tamamlanıyor. Elektronik kayıtların öncelik olacağı üniversite kayıt sürecinde geri sayıma başlandı. İşte, 2024 YKS ek kayıt tarihleri...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:33