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YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri

YKS 2. yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilen üniversite ve bölümlerin ardından. YKS ek tercih kayıtları ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Üniversite sınavı ardından yerleştirme süreci kayıtlarla birlikte tamamlanıyor. Elektronik kayıtların öncelik olacağı üniversite kayıt sürecinde geri sayıma başlandı. İşte, 2024 YKS ek kayıt tarihleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:33
YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri

YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri gündemdeki yerini aldı. Boş kontenjanların değerlendirildiği süreçte tercih sonuçları açıklanırken şimdi öğrenciler kayıtlarını yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili ÖSYM ve YÖK sistemleri kontrol ediliyor. Peki; 2024 YKS ek tercih kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğreniyor:

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

YKS ek tercih kayıtları ne zaman? 2024 ÖSYM YKS ek üniversite kayıt tarihleri
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