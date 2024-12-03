ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı 4. eleme turu maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce futbolsever ve taraftar ZTK maç programını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...