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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları için geri sayım heyecanı başladı. ZTK kapsamında turda, 35 takım 3. eleme turunu geçerek bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Trendyol Süper Lig ve alt liglerden takımlar da mücadeleye dahil olacak. Kupada yer alan 58 takım, 4. turda tek maçlı eleme sistemiyle kozlarını paylaşacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:21
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı 4. eleme turu maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce futbolsever ve taraftar ZTK maç programını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI BAŞLIYOR!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre, maçlar farklı saatlerde oynanacak. İşte, ZTK 4. eleme turu maç fikstürü;

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ PROGRAMI

3 ARALIK 2024 - SALI

13.00 - Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor
Stad: Iğdır Şehir

13.30 - Teksüt Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Stad: Bandırma 17 Eylül

15.30 - Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Stad: Corendon Airlines Park Antalya

18.00 - Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Stad: Yeni Adana

20.30 - Reeder Samsunspor - 52 Orduspor
Stad: Samsun Yeni 19 Mayıs

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 ARALIK 2024 - ÇARŞAMBA

13.00 - Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
Stad: Gain Park

13.30 - Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
Stad: Erzurum Kazım Karabekir

13.30 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Stad: Mersin

13.30 - Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Stad: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik

13.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
Stad: Diyarbakır

13.30 - 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Stad: Of İlçe

13.30 - Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Stad: Eryaman

13.30 - Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
Stad: Osmangazi Üniversitesi

13.30 - Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Stad: Erzincan 13 Şubat Şehir

13.30 - Çorluspor 1947 - Manisa FK
Stad: General Basri Saran

13.30 - Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol
Stad: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

13.30 - Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
Stad: Menemen İlçe

13.30 - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Sarıyer
Stad: Atatürk Olimpiyat

13.30 - İskenderunspor - Tire 2021 FK
Stad: Kırıkhan İlçe

13.30 - Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Stad: Aktepe

15.30 - Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Stad: Alsancak Mustafa Denizli

18.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor
Stad: MEDAŞ Konya Büyükşehir

20.30 - Bursaspor - Artı Değer Vanspor
Stad: Yüzüncü Yıl Atatürk

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 ARALIK 2024 - PERŞEMBE

13.00 - Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor
Stad: Spoint İnşaat Ümraniyespor

13.30 - Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
Stad: TCDD Ankara Demirspor

13.30 - Karaman FK - Esenler Erokspor
Stad: Yeni Karaman

15.30 - Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor
Stad: Mersin

18.00 - Çaykur Rizespor - Silivrispor
Stad: Çaykur Didi

20.30 - Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Stad: Gaziantep

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