ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ: ZTK 4. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 ARALIK 2024 - ÇARŞAMBA
13.00 - Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
Stad: Gain Park
13.30 - Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
Stad: Erzurum Kazım Karabekir
13.30 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Stad: Mersin
13.30 - Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Stad: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik
13.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
Stad: Diyarbakır
13.30 - 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Stad: Of İlçe
13.30 - Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Stad: Eryaman
13.30 - Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
Stad: Osmangazi Üniversitesi
13.30 - Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Stad: Erzincan 13 Şubat Şehir
13.30 - Çorluspor 1947 - Manisa FK
Stad: General Basri Saran
13.30 - Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol
Stad: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
13.30 - Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
Stad: Menemen İlçe
13.30 - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Sarıyer
Stad: Atatürk Olimpiyat
13.30 - İskenderunspor - Tire 2021 FK
Stad: Kırıkhan İlçe
13.30 - Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Stad: Aktepe
15.30 - Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Stad: Alsancak Mustafa Denizli
18.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor
Stad: MEDAŞ Konya Büyükşehir
20.30 - Bursaspor - Artı Değer Vanspor
Stad: Yüzüncü Yıl Atatürk