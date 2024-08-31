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"Zombie" Angelina Jolie'nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

2017 yılında ünlü olan ve 'zombi Angelina Jolie' lakabıyla tanınan Sahar Tabar, hapisten çıktıktan sonra gerçek görünümünü ortaya çıkararak hayranlarını şok etti.

Giriş Tarihi: 31.08.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 12:55
Zombie Angelina Jolie’nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar, çevrimiçi olarak ün kazandıktan sonra, Ekim 2019'da İran yetkilileri tarafından şiddeti teşvik etme, uygunsuz yollarla gelir elde etme kapsamında tutuklanmıştı. Aralık 2020'de on yıl hapis cezasına çarptırılan Tabar'ın, yargılanma tarihini beklerken 14 ay hapiste kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiği bildirildi.

Zombie Angelina Jolie’nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar, devlet televizyonu Rokna'da göründükten sonra birçok kişi onun gerçek görünümünü görünce şaşkına döndü.

Zombie Angelina Jolie’nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar'ın yüzü, gerçek hayatta zayıf veya çizgi film karakteri gibi görünmüyordu. Tabar bu durumu şu şekilde açıkladı; "Annem bana durmamı söylüyordu, ama onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri, bir ebeveynin sözlerinden daha önemli olabilir."

Zombie Angelina Jolie’nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar'ın görünümü hakkında sosyal medyada "İnsanların kendileri olarak rahat olabilmek için başkalarının ne yaptığını düşünmeleri şaşırtıcı. Belki de kötü konuşmak ve başkalarını yargılamak bu kadar yaygın olmasaydı, daha az insan görünüşlerini değiştirme ihtiyacı hissederdi" yorumları yapıldı

Zombie Angelina Jolie’nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar, önceki çizgi film benzeri görüntüsünün Photoshop, makyaj ve düzenleme ile ortaya çıktığını itiraf etti.

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