"Zombie" Angelina Jolie'nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar'ın yüzü, gerçek hayatta zayıf veya çizgi film karakteri gibi görünmüyordu. Tabar bu durumu şu şekilde açıkladı; "Annem bana durmamı söylüyordu, ama onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri, bir ebeveynin sözlerinden daha önemli olabilir."