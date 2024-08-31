"Zombie" Angelina Jolie'nin gerçek hali ortaya çıktı: Kimse gördüklerine inanamıyor...

Tabar, çevrimiçi olarak ün kazandıktan sonra, Ekim 2019'da İran yetkilileri tarafından şiddeti teşvik etme, uygunsuz yollarla gelir elde etme kapsamında tutuklanmıştı. Aralık 2020'de on yıl hapis cezasına çarptırılan Tabar'ın, yargılanma tarihini beklerken 14 ay hapiste kaldıktan sonra şartlı tahliye edildiği bildirildi. Tabar, devlet televizyonu Rokna'da göründükten sonra birçok kişi onun gerçek görünümünü görünce şaşkına döndü. Tabar'ın yüzü, gerçek hayatta zayıf veya çizgi film karakteri gibi görünmüyordu. Tabar bu durumu şu şekilde açıkladı; 'Annem bana durmamı söylüyordu, ama onu dinlemedim. Bazen bir yabancının ya da bir arkadaşın sözleri, bir ebeveynin sözlerinden daha önemli olabilir.' Tabar'ın görünümü hakkında sosyal medyada 'İnsanların kendileri olarak rahat olabilmek için başkalarının ne yaptığını düşünmeleri şaşırtıcı. Belki de kötü konuşmak ve başkalarını yargılamak bu kadar yaygın olmasaydı, daha az insan görünüşlerini değiştirme ihtiyacı hissederdi' yorumları yapıldı Tabar, önceki çizgi film benzeri görüntüsünün Photoshop, makyaj ve düzenleme ile ortaya çıktığını itiraf etti. Ayrıca, 2017'de viral olan bazı orijinal fotoğrafları manipüle ettiğini ve düzenlediğini de kabul etti. Tabar, 'Instagram'da gördüğünüz görüntü, yarattığım bilgisayar efektleriydi. Oyuncu olmaktan çok daha kolaydı,' şeklinde konuştu. Ancak Tabar, görünümünün bir kısmının estetik cerrahiye de dayandığını kabul etti ve burun ameliyatı ve dudak dolgusu yaptırdığını itiraf etti. Tabar, genellikle fotoğraflarını kendini eğlendirmek için düzenlediğini açıkladı ve Rus haber ajansı Sputnik'e verdiği demeçte 'Şimdi Angelina Jolie ile bir ortak noktam olduğunu görebiliyorum, ama kendimi eğlendiriyorum ve birine benzemek amacım değil.' 'Zamanla fotoğraf paylaştıkça yüzümü daha eğlenceli ve komik hale getiriyorum, bu bir tür kendini ifade etme şekli, bir tür sanat.'