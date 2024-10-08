Peyniri bu şekilde saklamak tadını bozuyor! Uzmanlar açıkladı: “Peynir saklamanın en doğru yöntemi…”

Kahvaltı sofralarında, salatalarda ve bazı çorbalarda tükettiğimiz peynirin sağlık için de faydaları saymakla bitmez. Peynir, yüksek protein ve kalsiyum içeriğinden dolayı sofralardaki en sağlıklı besinlerden biridir ancak, yanlış saklama koşullarından dolayı faydalarından yararlanamayabiliriz. Peki, peynirin faydalarından yararlanabilmek için onu nasıl saklamalıyız? İşte detaylar…