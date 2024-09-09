Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

Ütü yapmak birçok kişinin hoşlanmadığı ve kaçındığı bir ev işi olabilir. Dağ gibi biriken çamaşırları ütülemek can sıkıcı olsa da çamaşır uzmanı Mike Nemeroff, ütüye gerek kalmadan çamaşırlarınızı jilet gibi yapacak çeşitli yöntemler paylaştı. Bu yöntemler sayesinde kıyafetlerinizi ütü yapmadan tüm kırışıklıklardan kurtulmuş olacaksınız. Gelin detayları birlikte inceleyelim.