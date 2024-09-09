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Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

Ütü yapmak birçok kişinin hoşlanmadığı ve kaçındığı bir ev işi olabilir. Dağ gibi biriken çamaşırları ütülemek can sıkıcı olsa da çamaşır uzmanı Mike Nemeroff, ütüye gerek kalmadan çamaşırlarınızı jilet gibi yapacak çeşitli yöntemler paylaştı. Bu yöntemler sayesinde kıyafetlerinizi ütü yapmadan tüm kırışıklıklardan kurtulmuş olacaksınız. Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:21
Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

İşte çamaşır uzmanı Nemeroff'un kıyafetlerinizin kırışmasını önleyecek ve yeni ütülenmiş görünmesini sağlayacak yöntemler…

Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

NEMLİ HAVLULARDAN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Kırışık kıyafetinizi düz zemine yerleştirin ve üzerine nemli havluyu koyup ellerinizle bastırın.

Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

Havlunun nemi vücut ısınızla birleştirdiğinizde kırışıklıklar kısa bir süre sonra ütülenmiş gibi kırışıklıklar kaybolacaktır.

Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

EVİNİZDE YAPABİLECEĞİNİZ SPREY İLE ÜTÜLÜ GÖRÜNTÜ ELDE EDİN

Evinizde pratik bir şekilde kırışıklık giderici sprey hazırlayabilirsiniz.

Ütüsüz kağıt gibi dümdüz kıyafetlerin sırrı! Bu yöntem dakikalar içinde jilet gibi yapıyor…

Boş ve temiz bir sprey şişesinin içerisine bir ölçek yumuşatıcı ve üç ölçek su ekleyerek karıştırın.

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