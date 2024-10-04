Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Kıyafet etiketlerindeki beyaz üçgen sembolü dört farklı biçimde olabilir: Boş bir üçgen, üzeri çarpı işareti ile çizilmiş bir üçgen, içinde çapraz çizgiler bulunan bir üçgen veya üzerinde CL harfleri ve bir çarpı işareti olan üçgen. Bu sembollerin hepsi ağartıcı (çamaşır suyu) ile ilgilidir.