  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler

Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Giysilerinizin neredeyse her bir parçasında basılı olan sembollere dikkat etmezseniz, kıyafetlerinizi riske atabilirsiniz. İşte her gün gördüğümüz ama fark etmediğimiz o ayrıntı...

Giriş Tarihi: 04.10.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 14:38
Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Çamaşırlarınızı yıkamak için ayırırken etiketlerde verilen bilgilerin ne kadar önemli olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Bu semboller göz ardı edilirse, favori kıyafetleriniz zarar görebilir ve ömürleri kısalabilir.

Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Her giysi etiketinde beş önemli sembol bulunur, ancak çoğu insan bu sembollerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmez ve bu durum, kıyafetlerinizi yanlış yıkayarak onlara zarar vermenize yol açabilir.

Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Bunlardan bazıları, örneğin bir kovada su ve sıcaklık değeri olan sembol, oldukça kolay anlaşılır. Bu sembol, kıyafetinizi hangi sıcaklıkta yıkamanız gerektiğini gösterir. Ancak, birçok insan üçgen sembolünün ne anlama geldiğini söyleyemez.

Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Kıyafet etiketlerindeki beyaz üçgen sembolü dört farklı biçimde olabilir: Boş bir üçgen, üzeri çarpı işareti ile çizilmiş bir üçgen, içinde çapraz çizgiler bulunan bir üçgen veya üzerinde CL harfleri ve bir çarpı işareti olan üçgen. Bu sembollerin hepsi ağartıcı (çamaşır suyu) ile ilgilidir.

Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Boş bir üçgen, bu ürünü ağartabileceğinizi gösterir. Üzeri çarpı ile çizilmiş bir üçgen, bu giysiyi ağartmamanız gerektiğini ifade eder. İki çapraz çizgili üçgen ve CL harfli çarpılı üçgen ise klorsuz ağartıcı kullanmanız gerektiğini belirtir.

SON DAKİKA SON DAKİKA