Yaptığınız bu hata kıyafetlerinizi mahvediyor! Etiketlerdeki bu ayrıntıya dikkat

Çamaşırlarınızı yıkamak için ayırırken etiketlerde verilen bilgilerin ne kadar önemli olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Bu semboller göz ardı edilirse, favori kıyafetleriniz zarar görebilir ve ömürleri kısalabilir. Her giysi etiketinde beş önemli sembol bulunur, ancak çoğu insan bu sembollerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmez ve bu durum, kıyafetlerinizi yanlış yıkayarak onlara zarar vermenize yol açabilir. Bunlardan bazıları, örneğin bir kovada su ve sıcaklık değeri olan sembol, oldukça kolay anlaşılır. Bu sembol, kıyafetinizi hangi sıcaklıkta yıkamanız gerektiğini gösterir. Ancak, birçok insan üçgen sembolünün ne anlama geldiğini söyleyemez. Kıyafet etiketlerindeki beyaz üçgen sembolü dört farklı biçimde olabilir: Boş bir üçgen, üzeri çarpı işareti ile çizilmiş bir üçgen, içinde çapraz çizgiler bulunan bir üçgen veya üzerinde CL harfleri ve bir çarpı işareti olan üçgen. Bu sembollerin hepsi ağartıcı (çamaşır suyu) ile ilgilidir. Boş bir üçgen, bu ürünü ağartabileceğinizi gösterir. Üzeri çarpı ile çizilmiş bir üçgen, bu giysiyi ağartmamanız gerektiğini ifade eder. İki çapraz çizgili üçgen ve CL harfli çarpılı üçgen ise klorsuz ağartıcı kullanmanız gerektiğini belirtir. Ürün Pazarlama Müdürü Salah Sun; 'Çamaşırları hızlıca makineye atmak çok yaygındır; hepimiz, etiketlere bakmadan çamaşırları makineye koymuşuzdur. Ancak bu, giysilerinize zarar verebilir. Giysilerinizle ilgili bilmeniz gereken her şey etiketlerinde yazılıdır.' Çamaşır sembolü, etiketlerde genellikle ilk görünen semboldür. Bu sembol, bir kovadaki suyu andırır ve bu da giysinizi hangi sıcaklıkta yıkamanız gerektiğini gösterir. Suyun içindeki sayı, doğrudan yıkama sıcaklığını ifade eder. Ütü sembolü ise oldukça kolay fark edilir. Eğer sembolün içinde bir ütü varsa, bu giysiyi ütüleyebilirsiniz anlamına gelir. Ütü sembolü, sıcaklık seviyesini de belirtebilir. İçinde bir nokta olan ütü düşük sıcaklığı, iki nokta orta sıcaklığı ve üç nokta yüksek sıcaklığı ifade eder. Kurulama sembolü, etiketlerde bir kare olarak görünür ve çamaşırları nasıl kurutmanız gerektiğini gösterir. Boş bir kare, giysinizi herhangi bir sıcaklık ayarında kurutabileceğinizi ifade ederken, içinde bir daire olan kare 'makinede kurutulabilir' anlamına gelir. Üzeri çizili kare, giysiyi kurutmamanız gerektiğini belirtir. Bu sembollere dikkat ederek giysilerinizin ömrünü uzatabilir ve onları daha uzun süre kullanabilirsiniz.