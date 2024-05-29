Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Burun şeklimiz ile genetik geçmişimiz arasındaki bağlantıyı incelemek için çağlar boyunca birçok çalışma ve araştırma yapılmıştır. Dünyanın her yerindeki bilim insanları, burun şekillerinin türlerini çözmek için farklı ırklardan ve iklim bölgelerinden insanların 3 boyutlu taramalarını inceledi. Uzmanlar burun deliklerinin genişliğine, burun delikleri arasındaki mesafeye, burnun yüksekliğine, burun köprüsünün uzunluğuna, burun ucunun çıkıntı seviyesine, burun deliklerinin alanına ve burnun dış alanına baktılar