Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Psikolojik açıdan daha ilginç ve anlayışlı kılmak için, fizyognomistler (yüz okuyucuları), bir kişinin karakterini ve kişilik özelliklerini analiz etmek için burnumuzun şekillerini inceliyorlar. Yüz okuma uygulamalarının geliştirilmesi ve araştırılmasının 3000 yıl öncesine dayandığını biliyor musunuz? Yüz okuma uzmanı ve yazar Jean Haner'e göre yüz okuma, açık bir kitap gibi kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabilir ve bir birey olarak kim olduğunuzu öğrenmenize, romantik ilişkilerinizi derinleştirmenize, kişiliğinizi anlayarak ebeveynlik becerilerinizi geliştirmenize ve hatta anlamanıza yardımcı olabilir.