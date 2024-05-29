  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Test Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Burun şeklimiz ile genetik geçmişimiz arasındaki bağlantıyı incelemek için çağlar boyunca birçok çalışma ve araştırma yapılmıştır. Dünyanın her yerindeki bilim insanları, burun şekillerinin türlerini çözmek için farklı ırklardan ve iklim bölgelerinden insanların 3 boyutlu taramalarını inceledi. Uzmanlar burun deliklerinin genişliğine, burun delikleri arasındaki mesafeye, burnun yüksekliğine, burun köprüsünün uzunluğuna, burun ucunun çıkıntı seviyesine, burun deliklerinin alanına ve burnun dış alanına baktılar

Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:00
Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Psikolojik açıdan daha ilginç ve anlayışlı kılmak için, fizyognomistler (yüz okuyucuları), bir kişinin karakterini ve kişilik özelliklerini analiz etmek için burnumuzun şekillerini inceliyorlar. Yüz okuma uygulamalarının geliştirilmesi ve araştırılmasının 3000 yıl öncesine dayandığını biliyor musunuz? Yüz okuma uzmanı ve yazar Jean Haner'e göre yüz okuma, açık bir kitap gibi kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabilir ve bir birey olarak kim olduğunuzu öğrenmenize, romantik ilişkilerinizi derinleştirmenize, kişiliğinizi anlayarak ebeveynlik becerilerinizi geliştirmenize ve hatta anlamanıza yardımcı olabilir.

Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Gelin burnunuzun şeklinizin kişiliğiniz hakkında neler ortaya çıkardığını öğrenelim.

Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

KAVİSLİ BURUN

Eğer kavisli bir burnunuz varsa çok güçlü bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Hırsınız son derece bulaşıcıdır. Zorluklardan keyif alırsınız. Büyük olasılıkla harika bir lider olacaksınız. İşleri halletmek veya istediğiniz hedefe ulaşmak için gereken dayanıklılık sizde vardır. Oldukça inatçısınızdır. Stratejik zihniniz, işleri verimli bir şekilde organize etmenize, bir konunun her iki tarafını da tartmanıza yardımcı olur.

Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Otoriter bir doğa sergiliyorsunuz. Olayları kontrol altında tutmayı ve kalabalığın önünde ilerlemek açısından değil, bilgi, trendler, en son olaylar vb. açısından önde olmayı seviyorsunuz. Aslında, olayları erkenden kavrama olasılığınız daha yüksek kalabalık bunu fark ediyor. Karar vermek için acele edecek türden bir insan değilsiniz.

Burun şekliniz kişilik yapınızı ortaya çıkarıyor! O kişiler için başarı kaçınılmaz...

Pratik ve rasyonelsiniz. Duygulara çok fazla önem vermiyorsunuz ama iyi kalpli bir insansınız. Akılcı yaklaşımınız en zor durumlarda bile soğukkanlılığınızı korumanıza da yardımcı olur. Bir konuyu iyice düşündükten sonra olaylara yaklaşıyorsunuz. Genellikle kendi yaşam tarzınızı tasarlarsınız ve kalabalığı takip etmezsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA