Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…
Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte en sevilen tatlı da ortaya çıkıyor demektir. Aklınıza geldiği üzere bu tatlı tabii ki dondurma... Ancak bu serinletici tat sandığınızdan daha fazla anlam içeriyor olabilir. Psikolog Jo Hemmings, dondurmayı yeme şeklinizin nasıl bir kişilikte olduğunuza dair ipucu verdiğini öne sürüyor. Peki siz %63'lük bir dilime mi giriyorsunuz yoksa %39'luk mu? Hadi gelin birlikte öğrenelim!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:53