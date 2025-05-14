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Laykla Galeri Laykla Test Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte en sevilen tatlı da ortaya çıkıyor demektir. Aklınıza geldiği üzere bu tatlı tabii ki dondurma... Ancak bu serinletici tat sandığınızdan daha fazla anlam içeriyor olabilir. Psikolog Jo Hemmings, dondurmayı yeme şeklinizin nasıl bir kişilikte olduğunuza dair ipucu verdiğini öne sürüyor. Peki siz %63'lük bir dilime mi giriyorsunuz yoksa %39'luk mu? Hadi gelin birlikte öğrenelim!

Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:53
Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Yurt dışında oldukça popüler olan bir dondurma markası yaklaşık 2.000 kişinin katıldığı bir araştırma yapıyor.

Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Bu incelemeye göre bazı insanlar dondurmayı yalayarak bazıları da ısırarak yemeyi tercih ediyor.

Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Henry Craven, bu konunun nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle açıklıyor: "Hepimiz dondurmanın çoğumuz için favori bir ikram olduğunu biliyoruz, ancak ulusun kendi dondurmasını nasıl yediğini keşfetmek oldukça tartışmaya neden oldu."

Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Aslında bu konunun fitilini ateşleyen olay, Amerikalı aktör Jason Momoa'nun markanın reklam videosunda yer alması ve dondurmayı ısırarak yemesi olmuştu.

Dondurma yeme şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! Doğuştan lider olanlar böyle yiyormuş…

Bu olay sonrasında ise marka sözcüsü Craven, dondurma yeme tarzının kişiliğiniz hakkında neler söyleyebileceğine dair bir araştırma yapma fikrine ilham olduğunu belirtti.