Göz renginiz karakterinizin özelliklerini belirliyor! O göz rengine sahip kişiler doğuştan dahi oluyor...

Bazı araştırmalar, göz renginin kişilik özellikleri üzerinde etkili olabileceğini öne sürmektedir. Bilim insanları, göz rengi ile zeka seviyesi (IQ) arasındaki olası bağlantıyı belirlemek için çeşitli testler gerçekleştirmiştir. Ancak, göz renginin hem IQ hem de duygusal zeka (EQ) ile nasıl bir ilişki içinde olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşılamamış ve bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anki bulgular, farklı göz renklerinin belirli kişilik özellikleriyle bağlantılı olabileceğini göstermektedir.