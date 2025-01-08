Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devedeki yüzleri bulabilecek misin?

Devenin üzerindeki yüz genellikle daha kolay görülse de, bacaklarının arasındaki yüz oldukça zorlu bir keşif haline dönüştürüyor. Resmin buğulu dokusu, görevinizi daha da zorlaştırıyor. Yine de endişelenmeyin, eğer gizli yüzü bulamadıysanız, işinizi kolaylaştıracak bir ipucu var.