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Laykla Galeri Laykla Test Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Birçok kişi bu nostaljik optik illüzyonda deveyi kolayca görebilirken, yalnızca yüksek IQ'ya ve 20/20 görüş yeteneğine sahip olanlar, 8 saniye içinde gizli yüzü bulabiliyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:27
Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Yıllardır insanları zorlayan bu eski beyin jimnastiği, bir devede gizlenmiş bir yüzün bulunmasını amaçlıyor. Bazılarına göre, bu yüz, deveciye ait olmalı. Ancak dikkat! Bu gizemli deveci, görülmek istemiyor ve bulunmamak için her türlü önlemi almış.

Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Resmin buğulu dokusu, görevinizi daha da zorlaştırıyor. Yine de endişelenmeyin, eğer gizli yüzü bulamadıysanız, işinizi kolaylaştıracak bir ipucu var.

Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Çoğu kişi, resmi ters çevirdiklerinde illüzyondaki yüzü daha kolay bulabiliyor. Bu durumda ya bilgisayarınızı ya da kafanızı çevirmeyi tercih edebilirsiniz, tamamen size bağlı.

Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Zamanın dolmuş olmalı, ancak endişelenmeyin, 10 saniye içinde bulamadıysanız da devam edebilirsiniz.

Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Bir başka ipucu ise şu şekilde: Çoğu kişi, gizemli yüzü resmin sağ alt köşesinde buluyor. Eğer resmi ters çevirdiyseniz, bu köşe sol üst köşe olacaktır.

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