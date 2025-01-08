Sadece dahiler 8 saniyede görüyor! Devenin yanında gizlenen yüzü bulabilecek misin?

Yıllardır insanları zorlayan bu eski beyin jimnastiği, bir devede gizlenmiş bir yüzün bulunmasını amaçlıyor. Bazılarına göre, bu yüz, deveciye ait olmalı. Ancak dikkat! Bu gizemli deveci, görülmek istemiyor ve bulunmamak için her türlü önlemi almış.