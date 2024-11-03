Bir kez daha olay oldu: Prens Harry ve Meghan Markle başka bir ülkeye taşınıyorlar! Ardındaki neden ise…

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018 yılında herkesin ilgisini çeken bir düğün ile evlenmişlerdi. Çift evliliklerinin ilerleyen dönemlerinde İngiltere’den taşınma kararı alarak 2020 yılında Kraliyet ailesindeki resmi görevlerinden çekildiklerini duyurmuşlardı. Bu kararlarından sonra ise ABD’ye taşınan çift ile ilgili tekrar taşındıklarına dair bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 15:56 PAYLAŞ ABONE OL

Yakın zamanda ABD'den taşınacakları ifade edilen Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu kararının ardındaki neden ise merak ediliyor.

Galler Prensi William'ın yıllar sonra kardeşi Prens Harry ile ilgili bir anısını anlatmasının ardından bu taşınma konusu kraliyet hayranlarında büyük bir merak uyandırdı.