Bir kez daha olay oldu: Prens Harry ve Meghan Markle başka bir ülkeye taşınıyorlar! Ardındaki neden ise…

Yakın zamanda ABD'den taşınacakları ifade edilen Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu kararının ardındaki neden ise merak ediliyor.
Galler Prensi William'ın yıllar sonra kardeşi Prens Harry ile ilgili bir anısını anlatmasının ardından bu taşınma konusu kraliyet hayranlarında büyük bir merak uyandırdı.
SUSSEX DÜKÜ VE DÜŞESİ TAŞINIYORLAR MI?
Eski bir saray çalışanının ifadelerine göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Amerika'daki hayatlarının bekledikleri gibi olmamasından dolayı yeni bir ev arayışına girmişler.
İNGİLTERE'YE DOĞRU 'GERİ DÖNDÜKLERİ' SÖYLENİYOR
Kral III. Charles'ın eski çalışanı Grant Harrold, çiftin Amerika hayatlarından uzaklaşarak İngiltere'ye doğru geri dönme ihtimallerinin olabileceğini ifade etti.
Harrold, çiftin Amerika'daki hayatlarının düşündükleri gibi ilerlemediğini ve bu nedenle İngiltere'ye geri gelebileceklerini düşündüğünü söyledi.
PEKİ, ÇİFT NEREYE TAŞINIYOR?
Konu ile ilgili iddiaya göre çift, Portekiz'de bir ev tercih etmişler.