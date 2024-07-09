Böyle koleksiyon görülmedi! Hastalarının böbreklerinden çıkan taşları biriktiriyor: "En büyüğünün boyutu..."





"EN BÜYÜK 13 SANTİM, EN KÜÇÜK 4 MİLİMETRE"

Koleksiyonla ilgili bilgi veren Dr. Temel, "2002 yılında uzman oldum. Balıkesir SSK Hastanesine tayinim çıktı. O dönemde açık ameliyatlar daha yaygındı. Henüz endoskopik cerrahi böbrek içinde ilerlememişti. Açık ameliyatlar ile taşları alıyorduk. Hastalarımın müsaadesi ile bu şekilde bir koleksiyon yaptım. Bu koleksiyonu hastalara gösteriyorum. "