Dondurma yemek istedi dehşeti yaşadı: "Fındık sandım insan parmağı çıktı!"

"Bir doktor olduğum için vücut parçalarının nasıl göründüğünü biliyorum. Dikkatlice incelediğimde tırnakları ve altındaki parmak izi izlerini fark ettim. Bu bir baş parmağa benziyordu. Travma geçirdim," diye ekledi.

Üreticiden yanıt alamayınca, durumu Malad polisine bildirdiği belirtildi. Polis, gıda karıştırma ve insan hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla kimliği belirsiz bir çalışan hakkında dava açtı. Bir polis memuru, etin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu belirlemek için adli tahlile gönderildiğini söyledi.