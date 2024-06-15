Dondurma yemek istedi dehşeti yaşadı: "Fındık sandım insan parmağı çıktı!"

Mumbai şehrinin Malad banliyösünde yaşayan 26 yaşındaki doktor Orlem Brandon Serrao, Çarşamba günü dondurmasında bir insan parmağı bulduğunu fark ettikten sonra polise şikayette bulundu.
The Indian Express'in haberine göre, dondurma üreticisinin kimliği belirsiz çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Çarşamba sabahı, Dr. Serrao'nun kız kardeşi, çevrimiçi market teslimat hizmetinden dondurma da dahil olmak üzere birkaç parçanın bulunduğu bir market alışverişi yaptı.
Öğleden sonra, Dr. Serrao dondurmanın içinde kırık bir tırnağı olan bir et parçası buldu. Dr. Serrao, "Bir uygulamadan üç külah dondurma sipariş etmiştim. Bunlardan biri Yummo markasının karamelli dondurmasıydı. Yarısını yedikten sonra ağzımda sert bir parça hissettim. Bunun bir fındık ya da çikolata parçası olabileceğini düşündüm ve ne olduğuna bakmak için tükürdüm" dedi.
"Bir doktor olduğum için vücut parçalarının nasıl göründüğünü biliyorum. Dikkatlice incelediğimde tırnakları ve altındaki parmak izi izlerini fark ettim. Bu bir baş parmağa benziyordu. Travma geçirdim," diye ekledi.
Üreticiden yanıt alamayınca, durumu Malad polisine bildirdiği belirtildi. Polis, gıda karıştırma ve insan hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla kimliği belirsiz bir çalışan hakkında dava açtı. Bir polis memuru, etin insan mı yoksa hayvan mı olduğunu belirlemek için adli tahlile gönderildiğini söyledi.
MoneyControl tarafından aktarılan bir açıklamada marka; "Bu üçüncü taraf tesisindeki üretimi durdurduk, tesisteki ve depolarımızdaki söz konusu ürünü izole ettik ve piyasadaki ürünleri de aynı şekilde izole etme sürecindeyiz. Ürün kalitesi ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olduğundan, durumu ele almak için süreci başlatmıştık. Bu arada, durum büyüdü ve müşteri tarafından resmi bir polis şikayeti yapıldı." dedi.