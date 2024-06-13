Dünyanın en güzel kadınına ne oldu? Yeni tarzıyla hastalığını mı saklıyor?

Angelina Jolie'nin yakın zamanda geçtiği yeni saç modeli, sarı tonları ve omuz hizasındaki kesimiyle zarif ve modern bir görünüm kazandırsa da yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Hayranları yıldızın son fotoğrafına baktıklarında aynı fikirde değillerdi. "Sarışınlığın" Jolie'yi gideren daha solgun ve yaşlı gösterdiğine dair onlarca karşı çıkan tepki geldi.
İkonik koyu renk saçlarıyla tanınan Jolie'nin, son zamanlarda giderek daha açık renk tonlarını kullanmasının ardında yeni bir sebep olup olmadığı da merak konusu.
Muhtemel olarak ünlü yıldızın "yüz gerdirme" işlemi yaptırdığı ve saçlarının belirgin değişimiyle bu şekilde dikkatleri üzerinden çekmeye çalıştığına dair fikirler ortaya atıldı.
Üstelik çok daha zayıf ve solgun görünen Jolie'nin hasta olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Hayranları yeni görünümü hakkında tartışırken, Angelina işine odaklanmaya devam ediyor.
Tıpkı annesi Angelina gibi Shiloh Jolie de çocukluğu ve ergenlik döneminde çok sayıda stil dönüşümü geçirdi.