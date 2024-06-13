Dünyanın en güzel kadınına ne oldu? Yeni tarzıyla hastalığını mı saklıyor?

Muhtemel olarak ünlü yıldızın "yüz gerdirme" işlemi yaptırdığı ve saçlarının belirgin değişimiyle bu şekilde dikkatleri üzerinden çekmeye çalıştığına dair fikirler ortaya atıldı.

Üstelik çok daha zayıf ve solgun görünen Jolie'nin hasta olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Hayranları yeni görünümü hakkında tartışırken, Angelina işine odaklanmaya devam ediyor.

Tıpkı annesi Angelina gibi Shiloh Jolie de çocukluğu ve ergenlik döneminde çok sayıda stil dönüşümü geçirdi.