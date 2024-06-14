Erkeklerin mangal sevgisinin sebebi çözüldü! Meğer ardındaki sır...

Bunun tam olarak nedeni henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, et yemenin daha erkeksi görülmesi nedeniyle bu ülkelerdeki erkeklerin erkekliklerini göstermek için daha fazla et kullanabileceğini öne sürüyor.
Yazarlar bu durumun ardındaki olasılıklardan birinin, kadınlar daha fazla eşitlik elde ettiğinde hem erkeklerin hem de kadınların yemek tercihlerini ifade etmekte daha özgür olmaları olduğunu öne sürüyor.
Önceki araştırmalar, kadınların etten tamamen uzak durma ve vegan veya vejetaryen olma ihtimalinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Bulguların, cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ülkelerde geçerli olduğu görüldü; İngiltere, Almanya, Polonya ve Arjantin ile birlikte zirvede yer alıyor.
Çalışmanın yazarları, 23 ülkeyi ve Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerindeki 20.802 katılımcının anket yanıtlarını inceledi.
Katılımcılar cinsiyetlerini ve ne sıklıkla et yediklerini bildirdiler. Sonuçlar, Çin, Hindistan ve Endonezya hariç, erkeklerin kadınlara göre daha sık et yeme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
Yazarlar bulgularını bir 'paradoks' olarak nitelendirdi; çünkü erkekler ve kadınlar eşitleştikçe beslenmelerinin de teorik olarak daha benzer hale gelmesi gerektiği düşünülüyordu.
Yazarlar, 'bazı kültürlerde vejetaryen erkeklerin, her şeyi yiyen erkeklere göre daha az çekici görüldüğüne dair kanıtlar bulunduğunu, bu da kültürel farklılıkların toplumsal cinsiyet normlarını erkeklikle bağlantılı davranışlarla ilişkilendirdiğini ortaya koyuyor' diyor.