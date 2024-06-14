Erkeklerin mangal sevgisinin sebebi çözüldü! Meğer ardındaki sır...

Bunun tam olarak nedeni henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, et yemenin daha erkeksi görülmesi nedeniyle bu ülkelerdeki erkeklerin erkekliklerini göstermek için daha fazla et kullanabileceğini öne sürüyor.

Yazarlar bu durumun ardındaki olasılıklardan birinin, kadınlar daha fazla eşitlik elde ettiğinde hem erkeklerin hem de kadınların yemek tercihlerini ifade etmekte daha özgür olmaları olduğunu öne sürüyor.

Önceki araştırmalar, kadınların etten tamamen uzak durma ve vegan veya vejetaryen olma ihtimalinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştı.