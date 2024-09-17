Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi: Geri sayım başladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca taraftar Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihine odaklandı. İlki takımın taraftarları da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin saatini ve gününü araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 6. Hafta oynanacak derbinin detayları belli oldu. Fenerbahçe oynadığı 4 maçta sadece Göztepe maçında yenilgiye uğrarken, Galatasaray ise 3'te 3 yaptı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?