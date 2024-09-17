Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi: Geri sayım başladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca taraftar Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihine odaklandı. İlki takımın taraftarları da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin saatini ve gününü araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 6. Hafta oynanacak derbinin detayları belli oldu. Fenerbahçe oynadığı 4 maçta sadece Göztepe maçında yenilgiye uğrarken, Galatasaray ise 3'te 3 yaptı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki sezonun ilk derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. 6. hafta karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ HAFTALARI
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor