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Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi: Geri sayım başladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 6. Hafta maç fikstüründe gözler derbi tarihine çevrildi. Sezonun ilk derbi maçı için heyecan dorukta. İki takım da sezona başarılı bir performansla merhaba dedi. Sporseverlerin heyecanla beklediği derbi için tarh belli oldu. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi!

Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:30
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Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi: Geri sayım başladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca taraftar Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihine odaklandı. İlki takımın taraftarları da Fenerbahçe Galatasaray derbisinin saatini ve gününü araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 6. Hafta oynanacak derbinin detayları belli oldu. Fenerbahçe oynadığı 4 maçta sadece Göztepe maçında yenilgiye uğrarken, Galatasaray ise 3'te 3 yaptı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki sezonun ilk derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. 6. hafta karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG 2024-2025 DERBİ HAFTALARI

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

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