Gözleriniz dolacak: Serebral palsi hastası kızına 15 yıllık hayalini verdi! Düğününü böyle yaptı...

Akşehir'de yaşayan serebral palsi hastası Ayşenur Uyar'ın en büyük isteği olan gelinlik giyip, kına gecesi yapılması hayali gerçek oldu. Bu isteğini ailesine anlatan Ayşenur için emekli din görevlisi babası Veysel Uyar sembolik bir düğün yapma kararı aldı. Damadın olmadığı bu sembolik düğüne yüzlerce kişi katılırken davetlilere düğün öncesi yemek ikramı yapıldı. Düğün salonunun girişinde ise Ayşenur'un günlerce uğraşıp yaptığı binlerce parçadan oluşan puzzle tabloları sergilendi.

Beyaz gelinliği ile yüzünde gülücükler saçarak babasının kolunda salona giriş yapan Ayşenur Uyar, önce babası sonra kardeşi Tarık ve katılan davetliler ile dans etti. Ayşenur ile fotoğraf çektirmek isteyenler, gelin masası önünde sırada bekledi. Gelinliğinin üzerine kaftan giyen Ayşenur'un ellerine kına da yakılırken kına yakılmadan önce Ayşenur avucunu açmayarak babasından avucuna altın istedi. Baba Veysel Uyar da kızın avucuna altın bırakarak kına yakılmasını sağladı. Düğün salonu girişinde sergilenen Ayşenur'un yaptığı puzzle tablolar da geceye katılan davetlilere çekilişle hediye edildi.



"15 YILDAN BERİ KURDUĞU HAYALİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİK"

Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kına gecesi düzenlediklerini söyleyen Ayşenur'un babası emekli din görevlisi Veysel Uyar, "Kızım özellikle son birkaç yıldır bu hayalini dile getiriyordu. Bugün bir kına gecesi, eğlence gecesi yaptık, aynı zamanda yaklaşık bin kişilik yemek ikramı yaptık. Kızımıza gelinlik giydirdik ve kına yakacağız. Bu sembolik bir düğün ama biraz da farkındalık oluşturmak için biz bu işi düzenledik. Dostlardan Allah razı olsun, çok güzel dönüşler oldu, çok iyi yapmışsınız dediler. Benim kızım zaten sosyal bir kız ve öğretmenleri de burada. Kızımı yedi yaşından beri sürekli rehabilitasyon merkezine gönderdik. Kızımın yaklaşık 15 yıldan beri kurduğu hayalini bugün gerçekleştirdik, dostlardan Allah razı olsun" dedi.