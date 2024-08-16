Güzellik kliniği tuzağı! Zihinsel engelli 19 yaşındaki erkeğe zorla meme büyütme ameliyatı yaptılar: "Eğer yaparsan sana..."

Annesinin zihinsel olarak 5 yaşında bir çocukla aynı seviyede olduğunu iddia ettiği genç, ismi açıklanmayan güzellik kliniğine iş başvurusunda bulundu. Klinik, "yatak ve yemek dâhil aylık 3.000 yuan (400 $)" maaş teklif etti. Ancak erkekler için iş olanaklarını sorduğunda, önce meme büyütme ameliyatı olması gerektiği ve iyileştikten sonra çalışmaya başlayabileceği söylendi.
"CANLI YAYIN YAPABİLMEK İÇİN KABUL ETTİ"
Gencin annesi Lu, yakın zamanda, klinik personeli ile oğlu arasındaki mesajlaşmaları paylaştı. Bu mesajlarda, erkeklerin de meme büyütme ameliyatı yaptırmasının normal olduğu ve bu tür işlemlerin canlı yayıncılar arasında çok popüler olduğu söyleniyordu. İlk başta şüphe duymasına rağmen, etkilenmeye açık genç ameliyatı yaptırmayı ve hatta bunun için ödeme yapmayı kabul etti.
Klinik personeli, 19 yaşındaki gence "Önce meme ameliyatını yaptırıp iyileştikten sonra çalışmaya başlayabilirsin. Burada kozmetik cerrahi yaptıran ve çok para kazanan birçok canlı yayıncımız var." şeklinde mesaj attı.
"KREDİ ÇEKEREK AMELİYATI YAPTIRDI"
Annesinden habersiz, genç 30.000 yuan (4.000 $) ve iki yıl boyunca ödemek üzere 7.000 yuan (980 $) tutarında bir kredi çekti. Bu kredilerle hayatını mahveden ameliyatı finanse etti. Bayan Lu'ya göre, klinik, ameliyatın masraflarını karşılamak için kredi çekmesini önerdi ve bu masrafları canlı yayın yoluyla geri kazanabileceğini iddia etti.
"Ameliyat, oğlumun göğsünü B beden yaptı ve altında iki uzun yara izi var. Bu izleri görmek kalbimi kırıyor," diyen anne, yapılan müzakereler sonrasında kliniğin implantları çıkarmayı kabul ettiğini, ancak bu işlemin de gençte tekrar travmaya yol açtığını belirtti.
"ÇİN'DE DEHŞET VEREN OLAYA TEPKİLER BÜYÜYOR"
Bayan Lu, oğlunun trajik hikâyesine dikkat çekmek için Çin medyasına başvurdu. Oğlunun zihinsel engelliliğine dair tıbbi kanıtları ve ameliyattan sonra yaşadığı depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarını paylaştı. Adalet aramaya kararlı olan anne, güzellik kliniğinin bedel ödemesini istiyor.
Hubei Medya Grubu'na konuşan avukat Hu Junjie, "Eğer kişi medeni davranış kapasitesine sahip değilse, bu tür prosedürler için bir vasinin, bu durumda ebeveynlerin imzası gereklidir. İlk olarak, para iade edilmelidir ve ikinci olarak, herhangi bir zarar verildiyse tazminat sağlanmalıdır." dedi.
Bu garip olay, Çin sosyal medyasında öfkeye yol açtı ve birçok kullanıcı, güzellik kliniklerinin müşteri çekmek için bu tür şüpheli taktiklere başvurmasını eleştirdi.