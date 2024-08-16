Güzellik kliniği tuzağı! Zihinsel engelli 19 yaşındaki erkeğe zorla meme büyütme ameliyatı yaptılar: "Eğer yaparsan sana..."

"KREDİ ÇEKEREK AMELİYATI YAPTIRDI"

Annesinden habersiz, genç 30.000 yuan (4.000 $) ve iki yıl boyunca ödemek üzere 7.000 yuan (980 $) tutarında bir kredi çekti. Bu kredilerle hayatını mahveden ameliyatı finanse etti. Bayan Lu'ya göre, klinik, ameliyatın masraflarını karşılamak için kredi çekmesini önerdi ve bu masrafları canlı yayın yoluyla geri kazanabileceğini iddia etti.

"Ameliyat, oğlumun göğsünü B beden yaptı ve altında iki uzun yara izi var. Bu izleri görmek kalbimi kırıyor," diyen anne, yapılan müzakereler sonrasında kliniğin implantları çıkarmayı kabul ettiğini, ancak bu işlemin de gençte tekrar travmaya yol açtığını belirtti.