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İddiaya girdi 7 günde 11 kilo verdi! "Sadece su içerek..."

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek, 7 gün boyunca yalnızca su içti. Yılmaz bu süreçte 11 kilo verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:22
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İddiaya girdi 7 günde 11 kilo verdi! Sadece su içerek...

Şemdinli'de Mihriban Yılmaz (27) "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek kendini 7 gün aç bıraktı. Bu süreçte sadece su içen Yılmaz, doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı.


Mihriban Yılmaz, açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı.


Uzmanlar uzun süreli su diyetlerinin sağlıklı olmadığını, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini, kalbe ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor.

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