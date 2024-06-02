İlişki terapisti açıkladı: Birine mesaj atarken asla bunu yazmayın!

Kaygısı olan kişiler için mesajlaşmak özellikle zorlayıcı olabilir. Dijital iletişim, insanların daha az bilinçli veya çekingen hissetmelerine yardımcı olarak kaygı duygularını hafifletse de , bazı kısa mesajların belirsizliği, kaygısı olan kişilerin boşlukları doldurmasına ve belirsiz mesajları olması gerekenden daha olumsuz yorumlamasına da neden olabilir. Bu da kaygı düzeylerini artırabilir.

Evlilik ve aile terapisti Alex Oliver-Gans, şöyle konuştu: "Bu tür mesajlardaki belirsizlik, tonlama veya bağlam eksikliği, yoruma ve felakete yol açacak kadar geniş bir alan bırakıyor."

NEDEN BU KADAR TETİKLEYİCİ OLABİLİR?

Peki gönderebileceğiniz en kötü mesajların başında ne geliyor? "Konuşabilir miyiz?" Nedenini ise ilişki terapisti anlattı…

Oliver-Gans, kısa mesajlarda belirli sözel olmayan ipuçlarının bulunmaması nedeniyle sürekli olarak gönderenin ses tonunu ve niyetini varsaydığımızı söyledi. Örneğin, 2020'de yayınlanan bir çalışma, bir film izleme davetine "ok" yanıtı vermenin, alıcının, arkadaşının etkinlik konusunda istekli olmadığını varsaymasına neden olabileceğini, oysa gerçekte gönderenin yeterince yeterli bilgiye sahip olmadığını vurguladı. Tam bir yanıt yazmanın zamanızın geldi. Ancak telefonda konuştuysanız seslerindeki sıcaklığı duymuş ve planlar konusunda heyecanlı olduklarını fark etmiş olabilirsiniz.

"'Konuşabilir miyiz?' zaten olumsuz bir çağrışım var. Kim 'Konuşabilir miyiz?' deyip güzel bir haber paylaşır ki?"

Kaygıyı da işin içine kattığınızda, kişi ilişkilerinin bitip bitmediğini veya işinden mi kovulduğunu merak edebilir. "Konuşabilir miyiz?" sorusunun belirsizliği insanların uzun uzun düşünmesine veya en kötüsünü varsaymasına neden olabilir. Kaygılı beyin daha sonra hayal ettiği korkunç sonuca hazırlanmaya başlar.