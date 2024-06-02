İlişki terapisti açıkladı: Birine mesaj atarken asla bunu yazmayın!

Kaygısı olan kişiler için mesajlaşmak özellikle zorlayıcı olabilir. Dijital iletişim, insanların daha az bilinçli veya çekingen hissetmelerine yardımcı olarak kaygı duygularını hafifletse de , bazı kısa mesajların belirsizliği, kaygısı olan kişilerin boşlukları doldurmasına ve belirsiz mesajları olması gerekenden daha olumsuz yorumlamasına da neden olabilir. Bu da kaygı düzeylerini artırabilir.
Peki gönderebileceğiniz en kötü mesajların başında ne geliyor? "Konuşabilir miyiz?" Nedenini ise ilişki terapisti anlattı…
NEDEN BU KADAR TETİKLEYİCİ OLABİLİR?
Evlilik ve aile terapisti Alex Oliver-Gans, şöyle konuştu: "Bu tür mesajlardaki belirsizlik, tonlama veya bağlam eksikliği, yoruma ve felakete yol açacak kadar geniş bir alan bırakıyor."
Oliver-Gans, kısa mesajlarda belirli sözel olmayan ipuçlarının bulunmaması nedeniyle sürekli olarak gönderenin ses tonunu ve niyetini varsaydığımızı söyledi. Örneğin, 2020'de yayınlanan bir çalışma, bir film izleme davetine "ok" yanıtı vermenin, alıcının, arkadaşının etkinlik konusunda istekli olmadığını varsaymasına neden olabileceğini, oysa gerçekte gönderenin yeterince yeterli bilgiye sahip olmadığını vurguladı. Tam bir yanıt yazmanın zamanızın geldi. Ancak telefonda konuştuysanız seslerindeki sıcaklığı duymuş ve planlar konusunda heyecanlı olduklarını fark etmiş olabilirsiniz.
"'Konuşabilir miyiz?' zaten olumsuz bir çağrışım var. Kim 'Konuşabilir miyiz?' deyip güzel bir haber paylaşır ki?"
Kaygıyı da işin içine kattığınızda, kişi ilişkilerinin bitip bitmediğini veya işinden mi kovulduğunu merak edebilir. "Konuşabilir miyiz?" sorusunun belirsizliği insanların uzun uzun düşünmesine veya en kötüsünü varsaymasına neden olabilir. Kaygılı beyin daha sonra hayal ettiği korkunç sonuca hazırlanmaya başlar.
KENDİNİZİ NASIL DAHA İYİ İFADE EDEBİLİRSİNİZ?
Kaygısı olan birini gereksiz yere endişelendirmekten kaçınmak için, spesifik olmak ve tartışmak istediğiniz konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek en iyisidir. Mesajınızı hazırlarken metinlerin yanlış yorumlanmasının kolay olduğunu unutmayın.
Örneğin, "Konuşabilir miyiz?" yerine veya benzer bir soru, hafta sonu planlarınız hakkında sohbet edip edemeyeceğinizi veya iş yerindeki o büyük sunuma hazırlanmak için buluşup buluşamayacağınızı sorun.
Hassas bir konuyu gündeme getirmeniz gerekiyorsa uzmanlar açık ve doğrudan olmayı önerdi.
"Mesajınızda birkaç ekstra kelime herkesi endişeden kurtarabilir ve diğer kişiye, onunla yapmak istediğiniz daha kapsamlı sohbete hazırlanma fırsatı verebilir" dedi.
Mesajın tamamen olumsuz olmaması için olumlu bir düşünce ekleyerek biraz güvence de sağlayabileceğinizi söyledi. Ele almanız gereken özellikle zor bir konu varsa, bunu şahsen veya telefonda söyleyene kadar beklemek en iyisi olabilir.
"Metin üzerinden yorumlanması zor olan veya beden dili ya da ses tonu olmadan yanlış yorumlanması kolay olan her şeyden metin üzerinden kaçınılmalıdır."
Belirsiz bir mesajın alıcı tarafındaysanız, devam soruları sormanızda ise hiçbir sakınca yoktur.
Oliver-Gans, "Kaçınmaya, derin düşüncelere dalmaya ve felaketleştirmeye başlamak yerine açıklama aramanızı öneriyorum" dedi. Bu iki yönlü bir yol: Daha fazla bilgi istemek ve gerçekleri öğrenmek, "ya şöyle olsaydı" şeklindeki düşünce kalıbını durdurabilir.