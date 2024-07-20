İnsan eliyle kazılmış en derin çukur: Kanlı bir tarihin simgesi! Ardındaki trajediye inanamayacaksınız

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg ve Cape Town şehirlerine, Türk Hava Yollarının İstanbul'dan düzenli seferleri bulunuyor. Cape Town ile Johannesburg arasındaki kara yolculuğunda ana güzergahlardan N1 üzerinden ulaşımın sağlanabileceği Kimberley, yargı başkenti Bloemfontein'ın yaklaşık 170 kilometre doğusunda yer alıyor.

Kimberley ve çevresinde, çoğunluğu misafir evi ve çiftlik evleri olmak üzere, geniş fiyat aralığında çeşitli konaklama imkanları bulunuyor. Şehir merkezinde yüksek suç oranlarının görülmesi nedeniyle şehrin banliyölerinde yahut çiftliklerdeki tesisler, daha güvenli konaklama seçenekleri olarak öne çıkıyor.

Büyük Çukur'un yer aldığı Kimberley Maden Müzesi'nin giriş ücreti, bu yıl 100 Güney Afrika randı (yaklaşık 5,5 dolar) olarak belirlendi. Müzedeki ücretsiz rehberli turlar, gruplar halinde yarım saatte bir düzenleniyor.