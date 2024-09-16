Kral III. Charles’dan Harry’ye zeytin dalı! Böyle gönderme yaptı…

Bir süredir Sussex Dükü Prens Harry ile ilgili; kendisinin kraliyete geri dönmek istediği ve bu konu ile ilgili çeşitli destekler almaya çalıştığı yönünde haberler yapılmıştı. Bu haberlerden kısa bir süre sonra prensin 40. doğum günü geldi ve beklenmedik bir şekilde Kral III. Charles'ın sosyal medyası üzerinden bir paylaşım yapıldı.