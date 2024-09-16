Kral III. Charles’dan Harry’ye zeytin dalı! Böyle gönderme yaptı…

Bir süredir Sussex Dükü Prens Harry ile ilgili; kendisinin kraliyete geri dönmek istediği ve bu konu ile ilgili çeşitli destekler almaya çalıştığı yönünde haberler yapılmıştı. Bu haberlerden kısa bir süre sonra prensin 40. doğum günü geldi ve beklenmedik bir şekilde Kral III. Charles'ın sosyal medyası üzerinden bir paylaşım yapıldı.
BU PAYLAŞIM BİR BARIŞ TEKLİFİ Mİ?
Kral III. Charles'ın paylaşımdan sonra, Galler Prensi William'da aynı fotoğrafı kendi sosyal medyası üzerinden paylaşarak Harry'nin doğum gününü kutladı.
Kralın 3 yıl aradan sonra sosyal medya platformları üzerinden Harry'nin doğum gününü kutlaması hayranlarının dikkatini çekti
Bu durum ise birçok kişi tarafından saray ile Sussex Dükü Prens Harry'nin arasındaki buzları eritmenin bir adımı olabileceği şeklinde yorumlandı.
SEÇTİKLERİ FOTOĞRAFIN ARDINDAKİ SIR NE?
Ancak, kral ve büyük oğlunun paylaşmış olduğu küçük bir detay dikkat çekti.
Paylaşılan fotoğraf, Harry henüz kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce ve eşi Meghan ile çekilmişti. Yapılan paylaşımda Meghan'ın kırpıldığı gözlerden kaçmadı.
Ayrıca prens ile ilgili yapılan doğum günü gönderileri; prensin yeni yayınlanacak olan kitabında ailesinden uzaklaşması ile ilgili bir bölümü yayınlamayacağını söyledikten sonra geldiği iddia edildi.