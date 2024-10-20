Kral ve Kraliçe nereye kayboldu? Meğer turun 2. günü etkinliklere katılmamalarının öyle bir nedeni varmış ki…

Kral ve kraliçenin yoğun programlarından önce saat farkında alışmaları ve enerji toplamaları adına altı günlük gezi takvimlerine bir gününü 'dinlenme' olarak geçirmeye karar verdiler.

Buckingham Sarayı sözcüsü, herhangi bir ziyarette olduğu gibi kralın enerjisini en iyi şekilde nasıl korunacağını düşündüklerini ifade etti.