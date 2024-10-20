Kral ve Kraliçe nereye kayboldu? Meğer turun 2. günü etkinliklere katılmamalarının öyle bir nedeni varmış ki…

Kanser tedavisi gören Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın Avustralya'ya yapmış oldukları ziyaret cuma günü başladı ancak, ikinci günü bir ara verdiler.
2005 yılında Kraliçe Camilla ile evlenen Kral III. Charles, Şubat ayında kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Kraliyet görevlerine eskisi gibi devam edemeyen kral son ziyaretinin ikinci günü etkinliklere katılmamaya karar verdi.
UFAK BİR MOLA
Kral III. Charles,yapmış olduğu bu uzun yolculuk sırasında kanser tedavisine ara vereceği ancak, İngiltere'ye geri döndüğünde tedaviye yeniden başlayacağı söyleniyor.
Kral ve kraliçenin yoğun programlarından önce saat farkında alışmaları ve enerji toplamaları adına altı günlük gezi takvimlerine bir gününü 'dinlenme' olarak geçirmeye karar verdiler.
Program, Kral'ın seyahati sırasında uçarak geçireceği uzun saatlerden sonra dinlenip kendisine gelmesi için tasarlandığı ifade edildi.
Buckingham Sarayı sözcüsü, herhangi bir ziyarette olduğu gibi kralın enerjisini en iyi şekilde nasıl korunacağını düşündüklerini ifade etti.