Polislerin bile inanamadığı mucize kurtuluş! Boğazına saplanan kurşundan kolyesiyle böyle kurtuldu...

Olayı "inanılmaz" olarak nitelendiren polise göre kalın zincir kolye, boynundan bir kurşunun geçmesini önleyerek Coloradolu bir adamın hayatını kurtardı.
Denver'ın hemen dışındaki Commerce City polisi, Salı günü bir adamla tartıştıktan sonra vurulan adamı kurtaran tek şey; örgülü metal kolyeydi.
Polisler, adamın boynuna takılan yaklaşık 12,5 cm'lik zincirin 22 kalibrelik bir mermiyi durdurduğunu ve vurulan kurbanda sadece küçük bir yara bıraktığını söyledi.
Polis departmanı bir Facebook gönderisinde paylaştığı bu gönderi, tüm dünyada büyü şaşkınlığa sebep oldu.
Açıklamada, kolyenin "dün müdahale ettiğimiz silahlı saldırının kurbanının muhtemelen hayatta olmasının tek nedeni" olduğu belirtildi.