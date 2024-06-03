Polislerin bile inanamadığı mucize kurtuluş! Boğazına saplanan kurşundan kolyesiyle böyle kurtuldu...

Tarzınızı yansıtan bir takının aynı zamanda hayatınızı kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Colorado’da yaşayan bir adam, uğradığı saldırıdan bir kolye sayesinde kurtuldu. Nasıl mı? İşte inanılmaz olayın detayları…

Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:55 PAYLAŞ ABONE OL

Olayı "inanılmaz" olarak nitelendiren polise göre kalın zincir kolye, boynundan bir kurşunun geçmesini önleyerek Coloradolu bir adamın hayatını kurtardı. Denver'ın hemen dışındaki Commerce City polisi, Salı günü bir adamla tartıştıktan sonra vurulan adamı kurtaran tek şey; örgülü metal kolyeydi.

Polisler, adamın boynuna takılan yaklaşık 12,5 cm'lik zincirin 22 kalibrelik bir mermiyi durdurduğunu ve vurulan kurbanda sadece küçük bir yara bıraktığını söyledi.