Singapur'dan şoke eden karar! Artık restoranlarda "solucan köftesi" servis ediliyor...

Ayrıca listede olmayan böceklerin de insan tüketimi için güvenli olduğundan emin olmak amacıyla incelenmesi gerekecek.

Böcek bazlı ithalata izin verilen ürünler arasında böcek yağı, böcek parçalarıyla zenginleştirilmiş pişmemiş makarna, böcek parçalarından en fazla yüzde 20 içeren çikolata ve diğer tatlılar ile tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş ve kurutulmuş arı larvası, marine edilmiş böcek larvası ve ipek böceği pupası yer alıyor.