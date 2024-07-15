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Singapur'dan şoke eden karar! Artık restoranlarda "solucan köftesi" servis ediliyor...

Singapur Devlet Gıda Ajansı, çekirgelerden böcek larvalarına kadar tam 16 böcek türünün insan tüketimine sunulmasını onayladı. Bu da demek oluyor ki Singapur’da herhangi bir restoranda farkında olmadan böcek yemeği yiyebilirsiniz!

Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:44
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Singapur’dan şoke eden karar! Artık restoranlarda solucan köftesi servis ediliyor...

"SFA (Singapur Gıda Ajansı), düzenleyici açıdan düşük endişe verici olduğu değerlendirilen türlere ait böcek ürünlerinin ithalatına izin verecek" ifadesini kullanıldı.

Politikaya göre, insanlar aşağıdaki sürüngenleri hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak ithal edebilecekler:

  • Bal arısı
  • İpekböceği/ipek güvesi
  • Küçük balmumu güvesi
  • Petek güvesi/büyük mum güvesi
  • Dev Gergedan böceği larvası
  • Beyaz kurtçuk
  • Un kurdu
  • Küçük un kurdu
  • Dev un kurdu böceği
  • Çekirge
  • Çöl çekirgesi
  • Afrika göçmen çekirgesi
  • Siyah/tarla kriketi/iki benekli cırcır böceği
  • Ortak/alan cırcır böceği
  • Bantlı cırcır böceği
  • Cırcır böceği

SFA'ya göre tek uyarı, böceklerin "doğadan hasat edilememesi" ve satıcıların "böceklerin Yetkili Otorite tarafından düzenlenen tesislerde yetiştirildiğine dair" belgesel kanıt sunmaları gerekmesidir.

Ayrıca listede olmayan böceklerin de insan tüketimi için güvenli olduğundan emin olmak amacıyla incelenmesi gerekecek.

Böcek bazlı ithalata izin verilen ürünler arasında böcek yağı, böcek parçalarıyla zenginleştirilmiş pişmemiş makarna, böcek parçalarından en fazla yüzde 20 içeren çikolata ve diğer tatlılar ile tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş ve kurutulmuş arı larvası, marine edilmiş böcek larvası ve ipek böceği pupası yer alıyor.

SFA, "Böcek endüstrisi henüz yeni bir sektör ve böcekler burada yeni bir gıda maddesi olduğundan, böceklerin gıda olarak onaylanması için yönergeler koyan bir böcek düzenleme çerçevesi geliştirdi" dedi.

Singapurlu bir restoran zinciri, ipek böceği suşisinden solucan köftesine kadar, 30 böcek odaklı yiyecek sunmaya hazırlanıyor.

Yerel bir böcek proteini tedarikçisi cırcır böcekleri ve un kurtları da dahil olmak üzere çeşitli entomolojik yenilebilir ürünler sunmayı planlıyor.

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