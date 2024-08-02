"Stresliyim" diyenler dikkat! Ölümcül hastalık riskini bakın nasıl artırıyor...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Doç. Dr. Demet Sağlam Aykut, stres oluşturan bir durumun kişi tarafından ne şekilde algılandığının oldukça önemli olduğunu belirterek “Kişinin yaşadığı stres düzeyi, stres kaynağını algılama şekline göre değişiklik gösterebilir. Bireyin, mücadele edebilme gücünü aşan yüksek düzeyde ve/veya uzun süreli (kronik) stres durumuna maruz kalması organizmanın dengesinin (homeostazis) bozulmasına neden olur” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 02.08.2024 11:35 PAYLAŞ ABONE OL

KTÜ Farabi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Demet Sağlam Aykut, stresin insan sağlığı konusunda olumsuz etkenleri konusunda açıklamalarda bulundu. Stresin sağlık ve gelişim için gerekli bir uyarıcı olduğuna dikkat çeken Aykut, "Stres, Latince'de 'estrictia' kelimesinden türemiş olup 'zorlanma, gerilme ve baskı' anlamına gelmektedir. Sıklıkla olumsuz anlamda kullanılmakla birlikte stres; insanların ruhsal ve bedensel sağlığı açısından bir uyarı, bir tehlike işareti olarak da etki eden normal ve gerekli bir süreçtir."

"Fiziksel ya da duygusal nedenlerle meydana gelebilmektedir. Organizmanın çalışması, gelişmesi, olgunlaşması ve bir eylemde bulunması için optimum düzeyde stres gereklidir. Bu yönü ile stres; yaşam boyunca hemen her dönemde problem çözümü için motivasyon sağlar ve yararlı stres olarak tanımlanır" şeklinde konuştu.