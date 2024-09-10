Toplu ulaşımlarda "görünmeyen" tehlike! Binmeden önce mutlaka...

Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma kullanımının artmasıyla ilgili olarak, nemli ve karanlık metro ortamlarının sivrisinekler için üreme alanı oluşturduğunu söyledi. Alver, Batı Nil Virüsü gibi tehlikeli enfeksiyonların bu yolla yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Metroların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve sivrisineklerle mücadele için ilaçlama yapılması gerektiğini vurguladı.

İHA Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:00 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu ve toplu taşıma araçlarına olan talep arttı. Metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kalabalık ve havasız ortamları, özellikle büyük şehirlerde bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Güne erken başlayan öğrenciler, çalışanlar ve toplu taşımayı sıklıkla kullananlar için hijyen ve kişisel korumanın önemi artıyor. Metrolar ve benzeri havasız ve nemli alanlar, hem insan kaynaklı enfeksiyonlar hem de çevresel tehditler açısından önemli hale geldi.





Mikrobiyolog Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver de özellikle bu dönemde sivrisineklerin taşıyabileceği enfeksiyon hastalıklarına karşı önemli uyarılarda bulundu. İpek Ada Alver, "Özellikle metropol şehirlerde genellikle havaalanı, gar ve deniz ulaşımına da transferi sağlayan ve farklı ülkelerden de dahil olmak üzere günde binlerce insanın kullandığı metrolar, yeraltından ulaşım sağladığından karanlık, nemli ve rutubetli ortamlardır. Sivrisinekler, bu yaşam alanlarında daha hızlı çoğaldıklarından dolayı Batı Nil Virüsü enfeksiyonu başta olmak üzere sıtma, dang humması, chikungunya, sarıhumma, filaryaz, tularemi, Zika ateşi ve pek çok ensefalit türünü bulaştırmada etkendirler" diyerek toplu taşıma alanlarının risk taşıdığına dikkat çekti.