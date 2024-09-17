TORBA YASA GELİŞMELERİ 2024 | 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi... Torba Yasa ne zaman çıkacak?

Torba Yasa çalışmaları için son durum yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi gibi önemli konu başlıklarının yer aldığı yasa için Meclis çalışmaları bekleniyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte, 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi hakkında detaylar!
TORBA YASA 2024 MADDELERİ İÇİN GERİ SAYIM!
Daha önce torba kanun içerisinde bulunan maddelerin yarısından fazlası kabul edilmişti. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girerek uygulamaya konulmuştu.
Kalan maddelerin 1 Ekim itibarıyla bitecek Meclis arası sonrası görüşülmesi bekleniyor. Torba yasa ile birlikte anılan maddeler şöyle:
Vatandaşların araştırmalarına konu olan vergi affı, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 prim gününden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi başlıkların torba yasa içerisinde yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.
Ancak çalışmalar özelinde yapılan son açıklamalar takip ediliyor.
TORBA YASADA NELER VAR?
Torba yasa kalan maddeleri netlik kazanmazken çalışmalar özelinde gelen açıklamalar şöyle:
Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.
BAĞKUR 7200 SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Torba yasa maddelerin yürürlük tarihi henüz netlik kazanmadı.