Akıllı asistanlara sakın bu soruyu sormayın! Başınıza öyle bir dert açıyor ki...

İnsanları aramaya gelince, numarayı bulup kendiniz aramak çok daha kolaydır. Bunu bir asistan aracılığıyla yapmak çok zahmetli görünüyor ve yanlış kişiyi veya yeri arama gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Sesli asistanlar finansal uygulamalarınıza bağlanabilse de ses verilerinde birçok güvenlik sorunu bulunuyor. Siber suçlular sesinizi kaydedip kendi çıkarları için kullanabilirler. Bankanızla bizzat iletişime geçmeniz çok daha güvenli ve risksizdir.

"BUNU YERSEM ÖLÜR MÜYÜM?" DİYE SORMAYIN!

Kendinizi kırsal bir alanda bulursanız ve daldaki meyveleri yiyip yememeniz gerektiğini sorgularsanız, doğru cevabı almama riskiniz oldukça yüksektir. Bu nedenle ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi yememeniz çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

AKILLI ASİSTANDAN BİR ŞEYLERİ SİLMESİNİ İSTEMEYİN

Sadece komutun yerine getirilmeme ihtimali değil, aynı zamanda asistanların yanlış şeyleri silme riski de var.