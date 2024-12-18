Arabalardaki kötü kokuyu anında yok ediyor! Tek malzemeyi böyle kullanmanız yeterli...

Bir kişi şöyle yorum yaptı: "Arka koltuğa bir bardak süt döktüm ve başlangıçta sorun yoktu ama iki üç hafta sonra kokmaya başladı. Bu sütle işe yarar mı?"

Bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyorsanız, beyaz damıtılmış sirke, doğal koku giderici özellikleri sayesinde arabalardaki kokuları gidermek ve nötrleştirmek için kullanılabilir. Tek yapmanız gereken, bir kaseye az miktarda dökmek ve kokuları emmesi için arabanın içinde bırakmaktır.