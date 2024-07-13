Bu ipucu binlerce beğeni aldı! Ahşaptaki lekeyi tek harekette yok ediyor...

"Sonra bölgenin üzerine bir çay havlusu koydum ve yaklaşık on dakika boyunca sıcak ütüyle ileri geri sabırla geçtim, her 30 saniyede bir kontrol ettim."

Binlerce kişi annenin basit püf noktasına şaşırdı. "21 yaşındaki oğlum, yeni aldığım bir antika ahşap mutfak masasının üzerine sıcak bir makarna tenceresi koydu. Ona bunun önemli olmadığını söyledim, gülümsedim ve sonra o gece yatağa gittiğimde ağladım" diyen bir adam bu ipucu için kadına teşekkür etti.