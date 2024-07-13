Bu ipucu binlerce beğeni aldı! Ahşaptaki lekeyi tek harekette yok ediyor...

Amerikalı anne, kızının ahşap konsolunun üzerine sıcak bir tabak koyduğunda meydana gelen belirgin beyaz leke karşısında büyük üzüntü yaşadı. Bu renk değişikliği, verniğin altına sıkışmış yoğunlaşmanın dışarı çıkması gerektiği için oluşmuştu.
Ocağın üzerinden alınan tencereler veya çaydanlıklar gibi sıcak eşyaları ahşap mobilyaların üzerine bırakmak, ahşabın koruyucu kaplamasına zarar verebilir.
Amerikalı kadın, "Bu lekeyi çıkarmak için üzerine yarım çay kaşığı zeytinyağı uyguladım ve bir bezle ovdum," diye açıkladı.
"Sonra bölgenin üzerine bir çay havlusu koydum ve yaklaşık on dakika boyunca sıcak ütüyle ileri geri sabırla geçtim, her 30 saniyede bir kontrol ettim."
Püf noktasının işe yaradığına ve pırıl pırıl bir masa yüzeyi elde ettiğine şaşırdı. "İnanılmazdı! Yavaşça çıktı!" diye açıkladı.
Binlerce kişi annenin basit püf noktasına şaşırdı. "21 yaşındaki oğlum, yeni aldığım bir antika ahşap mutfak masasının üzerine sıcak bir makarna tenceresi koydu. Ona bunun önemli olmadığını söyledim, gülümsedim ve sonra o gece yatağa gittiğimde ağladım" diyen bir adam bu ipucu için kadına teşekkür etti.