Çikolatayı sakın bu şekilde saklamayın! Hem rengini hem tadını mahvediyor…

Gıda Depolama Uzmanı Joshua Houston, çikolatayı buzdolabında saklamamanız konusunda uyardı. Peki, çikolata buzdolabında neden saklanmamalı ve doğru saklama yöntemi nedir? İşte detaylar…
ÇİKOLATAYI BU ŞEKİLDE SAKLAMAYIN
Uzmanın ifadesine göre, çikolata buzdolabında saklandığında diğer yiyeceklerden kolay bir şekilde tad alabilir ve tadı bozulabilir.
Çikolatada renk ve tad bozulmasının meydana gelebileceğini ifade eden uzman, buzdolabındaki nemin 'şeker patlaması'na yol açabileceğini söyledi.
Bu durum, çikolata soğutulduğunda ve daha sonra yüksek sıcaklığa çıktığında meydana gelir; yüzeydeki yoğunlaşma, yeniden kristalleşen şekerin bir kısmını çözer ve çikolatanın dışında, tanecikli ve beyaz bir görüntü oluşmasına neden olur.
ÇİKOLATA NEREDE SAKLANMALIDIR?
Eriyen çikolataların eski formuna dönmesi için ya da erimemesi adın buzdolabında saklamayı tercih ediyor olabiliriz ancak, bu yanlış bir seçimdir.
Uzmanlar çikolatanın 10 derece ile 20 derece arasındaki bir sıcaklıkta saklanması gerektiğini ifade ediyorlar.
Evin güneş ışığı almayan ve serin bir noktasında çikolatanızı saklayabilirsiniz.
Ancak, siz buzdolabında saklamayı tercih ediyorsanız çikolatanın kalitesinin bozulmaması adına dikkat etmeniz gereken birkaç önemli ipucu var. İşte bu ipuçları:
Çikolatanın tadının bozulmaması için hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklamanız önerilir.
Çikolata buzdolabında sakladıktan sonra yemek istiyorsanız, yemeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarmanız önerilir. Ayrıca, erimesi için güneş ışığının altında bırakmamalı bir süre oda sıcaklığında bekletmelisiniz.