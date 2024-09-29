Çikolatayı sakın bu şekilde saklamayın! Hem rengini hem tadını mahvediyor…

Uzmanın ifadesine göre, çikolata buzdolabında saklandığında diğer yiyeceklerden kolay bir şekilde tad alabilir ve tadı bozulabilir.

Çikolatada renk ve tad bozulmasının meydana gelebileceğini ifade eden uzman, buzdolabındaki nemin 'şeker patlaması'na yol açabileceğini söyledi.

Bu durum, çikolata soğutulduğunda ve daha sonra yüksek sıcaklığa çıktığında meydana gelir; yüzeydeki yoğunlaşma, yeniden kristalleşen şekerin bir kısmını çözer ve çikolatanın dışında, tanecikli ve beyaz bir görüntü oluşmasına neden olur.