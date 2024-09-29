Her arabada bulunuyor ama anlamı bilinmiyor! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

En yetenekli sürücüler bile belirli araç özellikleri karşısında şaşkınlığa uğrayabilir. Tartışma, bir kullanıcının "Bu düğme ne işe yarıyor?" sorusuyla birlikte parlayan bir ışık sembolü gibi görünen gizemli bir araç düğmesinin resminin de sorulmasıyla başladı.

Soru sorulduğundan beri birçok kişi bunun ne anlama gelebileceğine dair fikirler sundu. Mantıklı olanlardan tamamen çılgın olanlara kadar, insanlar sembolün ne anlama geldiğine dair her türlü fikre sahipti.

Bir kişi şöyle dedi: "Sis lambası işareti ve sadece sisli havalarda kullanın. Öteki türlü diğer sürücüleri rahatsız eder."