Her arabada bulunuyor ama anlamı bilinmiyor! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

En yetenekli sürücüler bile belirli araç özellikleri karşısında şaşkınlığa uğrayabilir. Tartışma, bir kullanıcının "Bu düğme ne işe yarıyor?" sorusuyla birlikte parlayan bir ışık sembolü gibi görünen gizemli bir araç düğmesinin resminin de sorulmasıyla başladı.
Soru sorulduğundan beri birçok kişi bunun ne anlama gelebileceğine dair fikirler sundu. Mantıklı olanlardan tamamen çılgın olanlara kadar, insanlar sembolün ne anlama geldiğine dair her türlü fikre sahipti.
Bir kişi şöyle dedi: "Sis lambası işareti ve sadece sisli havalarda kullanın. Öteki türlü diğer sürücüleri rahatsız eder."
Başka bir kişi şöyle cevap verdi: "Bu arka sis lambası anahtarına benziyor. Ön taraftaysa çizgiler aşağı doğru eğilir."
Sürücüler farklı sis lambası göstergeleri olduğunu ve hepsinin biraz farklı göründüğünü bilmelidir. Semboller, düğmenin uzun far, kısa far, ön sis farları veya arka sis farları için olmasına bağlı olarak biraz değişir.
Gönderide resmedilen aslında arka sis lambası düğmesi ve bazıları bunu yorumlarda belirtti. Birçok kişi bazı kişilerin bu düğmenin ne işe yaradığını bilmemesine şaşırmadı.
Biri şöyle dedi: "Sanırım 'nitelikli sürücülerin' çok büyük bir kısmı bunu bilmiyor." Bir diğeri şöyle yazdı: "Görüş mesafesi 100 metre veya daha az olduğunda kullanılan arka sis lambası. Görüş mesafeniz açıldığında kapatmanız gerekir.
ARABA SİS FARLARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?
Sis farları, özellikle olumsuz hava koşullarında araç kullanırken birçok nedenden dolayı önemlidir.
Sis farları, sis, pus, kar ve yoğun yağmuru normal farlardan daha etkili bir şekilde aydınlatmak için tasarlanmıştır. Öndeki yolu ve yol kenarlarını aydınlatmaya yardımcı olan geniş, alçak ve düz bir ışın yayarlar ve sürücünün görmesini ve ilerlemesini kolaylaştırırlar.
Geleneksel uzun veya kısa farlar sis parçacıklarını yansıtabilir ve bu da görüşü daha da azaltan parlamaya neden olabilir. Sis farları, araçta daha aşağıya yerleştirildiğinde ışınlarını sis tabakasının altına yönlendirerek yansımayı ve parlamayı en aza indirir ve genel görüşü iyileştirir.
Kötü hava koşullarında iyileştirilmiş görüş, doğrudan artan güvenliğe dönüşür. Yolu, diğer araçları ve olası engelleri görebilmek, kaza olasılığını azaltır.
Bu yüzden yola çıkmadan önce her zaman düzgün çalıştıklarından emin olun.