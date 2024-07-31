Meğer poşet çayları yanlış kullanıyormuşuz! Aslında ipinin çok önemli bir işlevi bulunuyormuş…

Çoğu kişi çay poşetini fincandan çıkarmak için ipi kullanır, bu da normal bir kaşıkla kolayca yapılabilir. Ayrıca, çay poşetleri sezgisel olarak yüzecek şekilde tasarlanmıştır, bu da onları çıkarmanın zaten çok kolay olduğu anlamına gelir.