Neden bazı meyve ve sebzeler filede satılır? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak...

Bir markette meyve seçerken en sulu ve canlı görünenlerini arayıp eve geldiğinizde, aldıklarınızın aslında oldukça donuk göründüğünü fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Bunun arkasında ilginç bir neden yatıyor ve bu durum, tamamen üzerinde bulunan fileyle ilgili olabilir!

Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:02 PAYLAŞ ABONE OL

Scientific American'ın bu yıl yaptığı bir açıklamaya göre, bu fenomen "konfeti illüzyonu" olarak bilinen bir algı yanılgısından kaynaklanıyor.

Journal of Illusion, bu etkiyi şöyle tanımlıyor: "Konfeti illüzyonu, birden fazla renkten oluşan çizgili bir arka planın, renkleri nasıl algıladığımızı etkilediği bir durumdur."