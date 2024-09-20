Ocaklardaki kiri tek harekette yok ediyor! Su ile karıştırın ve silin...

Ocak temizliği, kırıntıların ve lekelerin başlıca hedefi olması nedeniyle en zor işlerden biri olabilir. Üstelik bu yüksek sıcaklıklar, herhangi bir kirin neredeyse kalıcı hale gelmesine neden oluyor ve bu da temizliği tam bir işkence haline getiriyor.

Mucizevi bir çözüm arayışında olan bir temizlik tutkunu, tavsiye almak için sosyal medya hesaplarına başvurdu ve en etkili yöntemi bu sayede öğrendi.

Kirli ocağının fotoğrafını paylaşan Joanne Searle, şunları yazdı: "Lütfen, ocağımdaki kalın yağlı tortuları nasıl çıkarabileceğimi bilen var mı? Hatta bulaşık teliyle bile ovaladığımda asla tamamen temizleyemiyorum."