Ocaklardaki kiri tek harekette yok ediyor! Su ile karıştırın ve silin...

Ocak temizliği, kırıntıların ve lekelerin başlıca hedefi olması nedeniyle en zor işlerden biri olabilir. Üstelik bu yüksek sıcaklıklar, herhangi bir kirin neredeyse kalıcı hale gelmesine neden oluyor ve bu da temizliği tam bir işkence haline getiriyor.
Mucizevi bir çözüm arayışında olan bir temizlik tutkunu, tavsiye almak için sosyal medya hesaplarına başvurdu ve en etkili yöntemi bu sayede öğrendi.
Kirli ocağının fotoğrafını paylaşan Joanne Searle, şunları yazdı: "Lütfen, ocağımdaki kalın yağlı tortuları nasıl çıkarabileceğimi bilen var mı? Hatta bulaşık teliyle bile ovaladığımda asla tamamen temizleyemiyorum."
Yorumlarda grup üyelerinin çoğunluğu sıcak sabunlu su veya beyaz sirke ve karbonat karışımının kullanılmasını önerdi. Ancak bazı Mrs Hinch hayranları, "daha iyi iş görebilecek" bir şeyin olduğunu iddia ettiler: Soda kristalleri.
Lynne Welsh şu talimatı verdi: "Ocağınızı soda kristalleri ve sudan oluşan bir macuna batırın, beş dakika bekletin, yağ ovalamaya gerek kalmadan çıkacaktır.
"Daha önce karbonat ve sirke kullanıyordum ama bu daha iyi iş çıkardı ve yarı sürede halletti."
Hanna Clancey de şöyle dedi: "Evet, bu şeye bayılıyorum! Şimdiye kadar denediğim her şeyden daha iyi işe yarıyor." Nicky Jackson şöyle yazmış: "Yağı yumuşatmak için soda kristallerini bir miktar suyla karıştırıp birkaç dakika bekletin, yağ çok kolay çıkıyor."