Oje lekesini tek harekette çıkarıyor! Bu püf noktasını bir daha unutmayacaksınız...

SERT YÜZEYLERDEKİ OJE LEKELERİ
- Sert yüzeylerdeki oje lekelerini çıkarmak genellikle daha kolaydır. Aseton veya oje çıkarıcıyı bir pamuğa veya beze dökün ve lekeyi silin.
- Cam yüzeylerde, ojeyi kazımak için jilet veya plastik kazıyıcı kullanabilirsiniz. Ancak, camı çizmeyecek şekilde dikkatli olun.
- Ahşap yüzeylerde aseton kullanmak riskli olabilir çünkü aseton ahşabın cilasını bozabilir. Bunun yerine, ojeyi nazikçe kazımak ve ardından yumuşak bir bezle temizlemek daha iyi olabilir.
Aseton gibi kimyasallar kullanırken, iyi havalandırılmış bir alanda çalışın. Herhangi bir yüzeyde kimyasal kullanmadan önce, görünmeyen bir yerde test edin. Sert ovma, lekeyi daha da yayabilir veya malzemeye zarar verebilir. Her zaman nazik hareketlerle çalışın. Kimyasallarla çalışırken eldiven kullanarak cildinizi koruyun.
Oje lekelerini çıkarmak bazen zaman ve sabır gerektirebilir. Ancak yukarıdaki yöntemlerle, bu inatçı lekelerden kurtulmanız mümkündür. Doğru malzemeleri ve teknikleri kullanarak, giysileriniz, mobilyalarınız ve cildinizdeki oje lekelerini kolayca temizleyebilirsiniz.