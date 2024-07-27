Oje lekesini tek harekette çıkarıyor! Bu püf noktasını bir daha unutmayacaksınız...

Aseton gibi kimyasallar kullanırken, iyi havalandırılmış bir alanda çalışın. Herhangi bir yüzeyde kimyasal kullanmadan önce, görünmeyen bir yerde test edin. Sert ovma, lekeyi daha da yayabilir veya malzemeye zarar verebilir. Her zaman nazik hareketlerle çalışın. Kimyasallarla çalışırken eldiven kullanarak cildinizi koruyun.