Sallanan çamaşır makinesi sorununa kökten çözüm! Formülü bu parçadaymış…

Çamaşır makineleri, her evin vazgeçilmez demirbaş beyaz eşyalarından biridir. Her ne kadar istenmese de diğer beyaz eşyalarda da sorunlar olabildiği gibi çamaşır makinesinde de sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu sorunların başında ise; çalışırken fazla sallanan makineler geliyor. Peki bu sorun ne çözülür? İşte cevabı…

Pek çok kişi çamaşır makinelerinin sıkmaya geçtiğinde sallandığından ve bu sallantı sonucu çıkan yüksek sesten şikayetçidir. Bu sallantının nedenlerinde makinenin yerleşmiş olduğu zemin ya da fazla miktarda çamaşır yüklenmesi olabileceği gibi makinenin parçalarından kaynaklanıyor da olabilir.

Makinenin motoru da dahil olmak üzere tüm parçaları yıkama ve sıkma esnasındaki ivmelere dayanabilmesi için dinamik ve esnek bir şekilde üretilir. Makine sıkmaya geçtiği esnada yüksek devirle birlikte büyük bir enerji harcar. Bu oluşan enerji ivmelenme yaratır ve parçalar sağlam değilse sallanma meydana gelir.

Sallanma hareketini azaltmak için amortisörler kullanılır. Bu amortisörler zamanla yıpranabilirler. Bu yıpranma sonucunda da makinede sallanmanın yanında yürümede meydana getirir