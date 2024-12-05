Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2024 yılının son günlerine yaklaşırken, yeni yılı karşılamak isteyenler yılbaşı tatiline dair detayları merak ediyor. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin tatil olup olmadığı ve hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Sevdikleriyle birlikte keyifli bir yılbaşı geçirmek isteyenler, tatilin süresini öğrenip planlarını yapmaya çalışıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? İşte merak edilen bilgiler...