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Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2025 yılına yaklaşırken, yılbaşı tatiline dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, 1 Ocak tarihinin hangi güne denk geldiğini ve tatilin süresini öğrenmek için araştırmalarına arama motorları üzerinde hız kazandırdı. Yeni yıl planları yapanlar, 31 Aralık’ın resmi tatil olup olmadığını da merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:35
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Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2024 yılının son günlerine yaklaşırken, yeni yılı karşılamak isteyenler yılbaşı tatiline dair detayları merak ediyor. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin tatil olup olmadığı ve hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Sevdikleriyle birlikte keyifli bir yılbaşı geçirmek isteyenler, tatilin süresini öğrenip planlarını yapmaya çalışıyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? İşte merak edilen bilgiler...

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılın ilk gününden bir gün önce resmi tatil takviminde araştırılıyor. Ancak 31 Aralık tarihi tatil kapsamında değil. Sadece 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor sorusu ile kaç gün tatil yapabileceklerini öğrenmek isteyenler takvime yöneldi. Gelecek yılın iilk günü; 1 Ocak çarşamba gününe denk geliyor.

RESMİ TATİLLER 2025

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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