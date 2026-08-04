Başroller enerji depoluyor

Yeni sezonda atv ekranlarında olacak olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da enerji depoluyor. Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak.

Yoğun bir tempo için enerjilerini depolayan ailenin paylaştıkları eğlenceli fotoğraflar binlerce yorum aldı. Fotoğraflarda Özçivit, bir kartonun arkasına saklanarak yemek yemeye çalıştığı görülüyor. Evcen, çocuğunu uyutuyor. Bir başka karede ise çocuklar kumsalda oynuyor.