Ben Affleck’in İstanbul anısı

2011'de yönetmenliğini üstlendiği 'Argo' filminin bir bölümünü İstanbul'da çeken Hollywood yıldızı Ben Affleck, katıldığı programında İstanbul anısını anlattı. Çekimler sırasında mekan gezerken kendini Kapalıçarşı'da bir halıcıda bulduğunu söyleyen Affleck, gelişen olayları esprili şekilde anlattı:

"Şöyle bir içeri süzüldüm. Adam 'Merhaba dostum, içeri buyur!' dedi. Bir anda beş kişi daha ortaya çıktı. Halıları havada çevirip döndürüyorlar... Pizza çeviren İtalyanlar gibi! Adam, 'Bu halıların üzerinde on bin kralın kanı var.

Eşin buna bayılacak' dedi. 2.500 dolara halıyı aldım. Eve döndüm, karıma (Jennifer Garner ile evliydi o dönem) 'Harika bir İstanbul halısı aldım, üzerinde de ölmüş on bin kralın kanı var!' dedim. 'Harika aynı halıyı ben de aldım' dedi. Çalışanlar o kadar iyi ki ikimize de benzer halı satmışlar."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör