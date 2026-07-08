Burak Özçivit’ten ilginç taktik! Uyku bandıyla kamuflaj

ROL aldığı dizilerle dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, yurtdışında en çok ilgi gören ünlülerin başında geliyor. Tiyatro oyununun turnesi için sürekli farklı ülkelere giden Özçivit, bu seyahatlerde fazla dikkat çekmemek için ilginç bir yöntem geliştirdiğini açıkladı:

ÇANTAMDAN AYIRMAM

"Neredeyse sürekli uçaktayım diyebilirim. Uyku bandımı çantamdan hiç ayırmıyorum. Artık seyahatlerimin bir parçası haline geldi. Türk dizileri birçok ülkede izleniyor. Milyonlarca insana ulaşıyoruz. Ben de uçaktayken çok dikkat çekmek istemiyorum. Bu nedenle uyku bandımı takıp tüm dünyadan soyutlanıyorum."