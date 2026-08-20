Erzurum’u ayağa kaldırdı

Konser öncesinde sosyal medya hesabından "Erzurum
'u ayağa kaldırmaya geliyorum" mesajını paylaşan Sinan Akçıl
, festival sahnesinde yüksek temposuyla Erzurumlu müzikseverlerle buluştu. Sinan Akçıl, konser boyunca "Atma", "Bodrum", "Sopa" ve "1 Dakika" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışları ve ritimleriyle de konsere ortak oldu. Pop müziğin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer verdi.
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Mete Efendioğlu - Editör