Haberler Günaydın Haberleri Erzurum’u ayağa kaldırdı
Giriş Tarihi: 20.08.2026

Erzurum’u ayağa kaldırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde Sinan Akçıl sahne aldı. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda dinleyicilerle buluşan sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Erzurumlu müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı

Erzurum’u ayağa kaldırdı
  • ABONE OL
Konser öncesinde sosyal medya hesabından "Erzurum'u ayağa kaldırmaya geliyorum" mesajını paylaşan Sinan Akçıl, festival sahnesinde yüksek temposuyla Erzurumlu müzikseverlerle buluştu. Sinan Akçıl, konser boyunca "Atma", "Bodrum", "Sopa" ve "1 Dakika" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışları ve ritimleriyle de konsere ortak oldu. Pop müziğin sevilen isimlerinden Sinan Akçıl, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer verdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SİNAN AKÇIL #ERZURUM #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’u ayağa kaldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA