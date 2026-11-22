'Altı Üstü İstanbul' dizisinde hayat verdiği Sado karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu Kaan Akkaya, öğrencilerle bir araya geldi.

Oyunculuk serüveninden kariyerine, okul yıllarından dizinin geleceğine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Akkaya, mesleğe adım attığı dönemde ailesinin kendisine destek olmadığını anlattı. Babasının oyunculuğa sıcak bakmadığını belirten oyuncu, "O da haklı. Ülkenin yarısı oyuncu olmak istiyor. Garantisi yok, belki yapamayacaktım. Ben de 'Ya bu işi yaparım ya da açlıktan ölürüm' dedim. Mecbur kaldı, istemeye istemeye izin verdi. Şimdi annem de babam da beni ekranda görmekten mutlu" dedi. Dizinin yakaladığı başarıdan duyduğu mutluluğu da dile getiren Akkaya, gördüğü ilgiyi beklemediğini söyledi. Yaz dizisi olarak başlayan projenin ilk bölümünden itibaren güzel bir yolculuğa çıkacaklarını hissettiklerini belirten oyuncu, "Yolda yürürken insanların benimle fotoğraf çektirmek istemeye, bana 'Sado' diye seslenmeye başlamasını hiç beklemiyordum.

İzleneceğini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bizim için çok güzel ve ekstra bir gelişme oldu. Bütün ekip arkadaşlarımla bunun keyfini çıkarıyoruz. Sado'nun ve dizimizin yolculuğuna elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BENİ VE ALİNA'YI KAOS BEKLİYOR

Dizide İpek Çiçek ile partner olan Akkaya, Sado ve Alina karakterlerinin geleceğine ilişkin de ipuçları verdi. İkilinin önünde hareketli günler olduğunu söyleyen oyuncu, "Sado ve Alina'nın oldukça çalkantılı bir yolculuğu başlıyor. Önümüzdeki birkaç bölümde bazı gelişmeler olacak, biraz kaos göreceğiz" dedi. İpek Çiçek ile arasında aşk yaşandığı yönündeki söylentilere de açıklık getiren Akkaya, "Çok iyi bir iş arkadaşıyız. Birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimizi seviyoruz. Başka bir şey yok" diyerek iddialara son noktayı koydu.