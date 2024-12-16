Polat Yağcı’ya sürpriz doğum günü

Yapımcı Polat Yağcı, ailesi ve arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı. Yağcı, "Sürpriz doğum günü yapmışlar. Hem yeni yaşımı hem yeni yıl kutladık" dedi. Bir yılda dokuz tane filmlerinin vizyona gireceğini söyleyen Yağcı, "İnsanlara sevecek filmler yapmaya çalışıyorum. Sokağın nabzını tutuyorum" diye konuştu.Geceye katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer, Yavuz Bingöl ve Nilgün Belgün de vardı. İbrahim Tatlıses "Hayata küsmüştüm. Şarkı söylemeye utanıyordum. Beni hayata döndürdün. Sana evlat dedim, teşekkür ediyorum" diyerek Yağcı'ya övgüler yağdırdı.